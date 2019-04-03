اطلاق, نار, على, شابين, بحجة, تنفيذ, عملية, طعن, جنوب, نابلس,

اصيب شابان بجروح عندما اطلق جنود النار عليهما على حاجز حوارة جنوب نابلس، يوم الاربعاء، بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن.

وادعت قوات من الجيش ان شابا حاول طعن مستوطن داخل سيارته في الازمة المرورية واطلقت قوات الجيش النار عليه.وقال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل أن الهلال الأحمر نقل الشاب خالد رواجبه ٢٢ عاما إلى مستشفى رفيديا الحكومي بعد إطلاق النار عليه بالقرب من مفرق بيتا جنوب نابلس وقد أصيب برصاصة بالخاصرة.وأضاف جبريل أن قوات الجيش نقلت الشاب الثاني المصاب بجروح خطيرة إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج وقد وصفت اصابته بالخطيرة.