تخليص, امرأة, علقت, داخل, سيارة, جراء, حادث, طرق, في, حيفا,

طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على تخليص المصابة التي علقت داخل سيارة جراء حادث طرق بين سيارتين .

اسفر حادث طرق مروع صباح اليوم الاربعاء على شارع ابن سينا الهدار في حيفا عن اصابة امرأة .

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اعتقال زوجان من ابو سنان بشبهة حيازة مسدس وذخيرة 2019-04-03 | 10:45:45 اعتقلت الشرطة امس الثلاثاء رجلا وزوجته (28 و 31 عاما) من قرية ابو سنان بشبهة حيازة...

القاء قنبلة على بناية مجلس محلي يركا دون اصابات 2019-04-03 | 10:22:48 تحقق الشرطة في ملابسات بلاغ عن القاء قنبلة على مبنى المجلس المحلي في قرية يركا فجر...

شاب 17 عاما من سخنين مشتبه بالقاء قنبلة على بيت 2019-04-03 | 09:55:23 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : أوقفت الشرطة فجر...

حظر خدمات الرقص الجنسي في النوادي الليلية 2019-04-03 | 09:23:42 في إطار مكافحة الدعارة والاتجار بالبشر أصدر النائب العام الإسرائيلي، شاي...

اطلاق نار على شابين بحجة تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس 2019-04-03 | 09:11:48 اصيب شابان بجروح عندما اطلق جنود النار عليهما على حاجز حوارة جنوب نابلس، يوم...

الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا 2019-04-03 | 06:00:02 توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً، ويطرأ...

عرابة:مشاركة واسعة في يوم الاعمال الخيرية 2019-04-02 | 22:54:36 تحت رعاية بلدية عرابة ووحدة التطوع البلدية ومديرتها شكرية نعامنه وسلة الثقافية...

محاضرة قيمة للطبيب يوسف غريب عن الجراحة التجميلية 2019-04-02 | 21:51:53 ضمن فعاليان يوم الاعمال الخيرية اقيم في مركز محمود درويش الثقافي محاضرة للطبيب...

مجلس الرينة المحلي يُحيي يوم الأعمال الخيرية في فعاليات متنوعة وعديدة 2019-04-02 | 21:44:44 بمناسبة يوم الاعمال الخيرية والتطوعية الذي صادف اليوم الثلاثاء 2.4.2019 أحيا مجلس...