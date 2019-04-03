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تخليص امرأة علقت داخل سيارة جراء حادث طرق في حيفا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق مروع صباح اليوم الاربعاء على شارع ابن سينا الهدار في حيفا عن اصابة امرأة .




طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على تخليص المصابة التي علقت داخل سيارة جراء حادث طرق بين سيارتين .





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