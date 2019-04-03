كل, عام, والجميع, بألف, خير, بمناسبة, ذكرى, الاسراء, والمعراج,

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بمناسبة حلول عيد الأمّهات الذي صادف يوم الخميس الفائت ، احتفل طلّاب وطالبات مدرسة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...
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اصيب عامل اثر سقوطه عن علو في ورشة بناء بمدينة القدس صباح اليوم الاحد , الطواقم...
من المتوقع ان يتوجه بعد قليل رئيس الحزب القومي العربي محمد كنعان الى مدينة القدس...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطوافم الطبية أقرت وفاة...
أكدت حركة فتح أن مؤامرة وارسو هدفها تصفية القضية، ومحاولة أمريكية- اسرائيلية...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
ضربت هزة ارضية بقوة ٣.٦ مساء اليوم الخميس منطقة الشمال ومركزها منطقة...