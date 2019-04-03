كل, عام, والجميع, بألف, خير, بمناسبة, ذكرى, الاسراء, والمعراج,

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أعياد الربيع في مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم - سخنين 2019-04-01 | 17:10:50 بمناسبة حلول عيد الأمّهات الذي صادف يوم الخميس الفائت ، احتفل طلّاب وطالبات مدرسة...

القبض على مشتبه من دالية الكرمل بمحاولة دهس شرطي والهروب 2019-03-23 | 12:59:14 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

اصابة حرجة لعامل سقط عن علو في القدس 2019-02-24 | 10:04:32 اصيب عامل اثر سقوطه عن علو في ورشة بناء بمدينة القدس صباح اليوم الاحد , الطواقم...

صور - محمد كنعان رئيس الحزب القومي العربي خلال تعبئة اوراق القائمة لانتخابات الكنيست لتقديمها بالقدس 2019-02-21 | 14:53:47 من المتوقع ان يتوجه بعد قليل رئيس الحزب القومي العربي محمد كنعان الى مدينة القدس...

وفاة طفل(3 أشهر) بشكل مفاجئ في بيت حنينا 2019-02-16 | 13:06:53 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطوافم الطبية أقرت وفاة...

فتح: لم نخّول اي جهة للحديث باسمنا ومؤتمر وارسو مؤامرة ضدنا 2019-02-09 | 11:23:43 أكدت حركة فتح أن مؤامرة وارسو هدفها تصفية القضية، ومحاولة أمريكية- اسرائيلية...

تخليص عالق جرّاء حادث طرق على شارع 90 في النقب 2019-01-29 | 18:09:09 جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...