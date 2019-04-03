شيرين, عبدالوهاب, تفاجئ, جمهورها, بإطلالة, جريئة.., صور,

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

شيرين ظهرت في الصور برفقة زوجها الفنان حساب حبيب، وكانت ترتدي شورت باللون الروز وتوب قصير بنفس اللون كشف عن جزء من بطنهان وفوقه جاكت طويل.جمهور الفنانة المصرية عبروا عن استيائهم الشديد من إطلالتها، ووصفوها بالجريئة، كما انتقدوا عدم اعتراض زوجها على ظهورها بمثل هذه الملابس.وكانت شيرين عبدالوهاب قد أحيت مؤخرا حفل غنائي كبير بالقرية العالمية في دبي، مساء الجمعة 29 مارس، والذي يعد أول حفل لها بعد أزمتها الأخيرة.الفنانة المصرية تألقت في الحفل بإطلالة كاجوال مميزة، حيث ارتدت بنطلون جينز وبلوزة سوداء شفافة، وتزينت بمكياج هادئ.وكان المحامي سمير صبري، قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، يتهمها بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري، وذلك بعد حفلها الأخير في البحرين، الذي قالت خلاله: “أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن”، واتخذت نقابة المهن الموسيقية قرارا بوقف شيرين عن الغناء إلى حين التحقيق معها.