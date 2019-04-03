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لماذا تزين حساب تويتر الرسمي بصورة صلاح؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تفاجأ كثيرون من محبي نادي ليفربول والنجم المصري محمد صلاح بوضع موقع تويتر لصورة "الفرعون" المصري على غلاف حسابه الرسمي.



وظهر صلاح في الصورة وهو يحتفل مع زميله البرازيلي فيرمينو بهدف فوز ليفربول على ضيفه توتنهام (2-1)، خلال مباراة جمعت الفريقين الأحد الماضي، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وضع هذه الصورة أثار استغراب ودهشة رواد الموقع الشهير (تويتر)، لكن الأمر وراءه قصة ملهمة، بدأت عندما أطلق حساب تويتر التحدي تحت مسمى "حقيقة أم جرأة"، ويقوم هذا التحدي على إجابة المشاركين فيه بصدق عن أي سؤال، والقيام بأي شيء يطلب منهم.


وتفاعل أحد الرواد، وهو من عشاق نادي ليفربول مع تغريدة "التحدي"، حيث كتب: "أختار الشجاعة"، فما كان من "تويتر" سوى أن طلب منه وضع صورة نادي إيفرتون، الغريم التقليدي لليفربول على حسابه الرسمي، ليبرهن على شجاعته.


وتدخل الحساب الرسمي لنادي ليفربول في أمريكا ليمنع المشجع من وضع صورة "إيفرتون" ، لكن المشجع رد قائلا: "أعتذر، لكنني اخترت الشجاعة، أنت (ليفربول) دائما تظل حبي الحقيقي، لا يمكن أن يُنسى ذلك، لن تسير وحدك أبدا".


وغير المشجع فعلا صورة حسابه الرسمي في تويتر ووضع بدلا منها صورة إيفرتون، ليكافئه موقع تويتر بعدها، بوضع صورة احتفال صلاح وفيرمينيو على غلافه الرسمي، قبل أن تنتهي القصة بتدخل الحساب الرسمي لليفربول، الذي بعث بتحياته لمشجعه "الشجاع" ولإدارة تويتر.




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