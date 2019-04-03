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أفضل وقت للنوم !!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يحاول معظمنا الخلود إلى النوم في وقت مبكر من المساء، في محاولة يائسة للاستيقاظ بكل نشاط وحيوية في اليوم التالي.



ولكن للأسف، لا يعد الحصول على ساعات نوم إضافية فكرة إيجابية في جميع الأوقات، خاصة في حال كنا نرغب بالاستمتاع بصباح مليء بالانتعاش في مكان العمل.


لذا، ولحسن الحظ، قام خبير بإنشاء "آلة حاسبة للنوم"، متاحة على موقع "Hillarys"، حتى نتمكن من تحديد موعد النوم اللازم للاستيقاظ في ساعة محددة صباحا.


ويبدو أن الأمر يتعلق بدورات النوم بدلا من الحصول على ساعات نوم إضافية، حيث أن الاستيقاظ في الوقت الخطأ أثناء دورة النوم، يسبب التعب حتى لو كنت نائما لفترة أطول.


وفي حال كنت بحاجة إلى الاستيقاظ في الساعة 7 صباحا، يجب أن تذهب إلى السرير إما في تمام الساعة 9:45 مساء أو 11:16 مساء. وإذا كنت من محبي السهر، يمكنك النوم في الساعة 12:46 أو 2:16 صباحا، للاستيقاظ بكل نشاط في الساعة السابعة صباحا.


وإذا كنت ترغب في الاستيقاظ في الساعة 6 صباحا، يمكن النوم في تمام الساعة 8:46 أو 10:16 مساء، أو حتى 11:46 مساء.


أما بالنسبة للحاجة إلى الاستيقاظ في الساعة 8 صباحا، فعليك النوم في الأوقات التالية: 10:46 مساء أو 12:16 صباحا، أو 1:46 صباحا أو 3:16 صباحا.


ما هي دورات النوم؟


تستغرق دورة النوم نحو 90 دقيقة، يمر خلالها الجسم في 5 مراحل من النوم: 4 مراحل من النوم غير السريع لحركة العين (NREM)، ومرحلة النوم السريع لحركة العين (REM).


وينتقل الجسم من النوم الخفيف في المرحلة الأولى إلى النوم العميق في المرحلة الرابعة. ومن الصعب أن توقظ شخصا ما غرق في المرحلة الرابعة من دورة النوم، ولهذا السبب، يمكن أن تشعر بالمزيد من التعب إذا استيقظت خلال هذه المرحلة.


وتحدث معظم الأحلام في المرحلة الخامسة من النوم، المعروفة باسم "REM".


ويقول الخبراء إن الحصول على نوم جيد ليلا، هو أكثر من مجرد الذهاب إلى الفراش مبكرا، فهو يتعلق بالاستيقاظ في الوقت المناسب أيضا.




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