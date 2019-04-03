أفضل, وقت, للنوم, !!,

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إذا كنت عصبياً أو لا تحصل على ما يكفي من النوم عليك مراجعة كمية الكافيين التي...
يصاحب الصداع النصفي مجموعة من الأعراض تزيد الألم سوءاً، مثل الدوخة والقيء...
خلصت دراسة نشرت نتائجها الثلاثاء إلى أن السجائر الإلكترونية ليست مدخلاً إلى...
يرغب البعض في الاحتفاظ بأسنان أطفالهم اللبنية بعد سقوطها للذكرى التي يمكن أن...
نبهت دراسة طبية، إلى أن الحوامل اللائي يعملن نوبتي عمل مسائيتين على الأقل في...
تحتوي فاكهة الرمّان على مغذيات عديدة تزوّد الحامل باحتياجات هامة لنمو الطفل...
يعتقد كثيرون ممن يسعون للحفاظ على بشرتهم نضرة أن السر يكمن في اتقاء أشعة الشمس...
أعلن خبراء جامعة تورنتو الكندية أن تحول مرضى السكري إلى الأطعمة السائلة...
نبهت دراسة طبية، إلى أن الحوامل اللائي يعملن نوبتي عمل مسائيتين على الأقل في...
حذّرت دراسة جديدة من إعادة استخدام الزيت الذي سبق قلي الطعام فيه لأنه يزيد من نمو...