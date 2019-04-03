113, مليون, إنسان, يعانون, من, انعدام, الأمن, الغذائي,

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فازت لوري لايتفوت (56 عاما)، الأربعاء، بمنصب عميد مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي في...
أخلت فِرق الدفاع المدني في مكة المكرمة 700 معتمر من فندق شب به حريق، ليلة امس ...
أكد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحد لعملية السلام في الشرق الأوسط،...
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته من رئاسة الجزائر بعد 20 عاما في...
أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية ان إيران نفذت نهاية عام 2018 "هجوما الكترونيا...
يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بعد غد الخميس، متجها الى العاصمة...
اعتذر الإعلامي المصري في قناة "مصر الحياة"، أحمد السيد، عن إذاعة مقابلة مسجلة مع...
وصل عدد سكان العالم حتى 2019 إلى 7.7 مليار نسمة، وذكر تقرير أممي، أن عدد سكان المعمورة...
كرم الأمير ويليام دوق كامبريدج في بريطانيا إمام مسجد في لندن، ومنحه وسام...
في رقم يشير إلى حجم الاتجاهات داخل البرلمان النيوزيلندي، صوت نائب واحد فقط من أصل...