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113 مليون إنسان يعانون من انعدام الأمن الغذائي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير عالمي بشأن الأزمات الغذائية أن نحو 113 مليون شخص في 53 دولة عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد العام الماضي مقارنة بـ124 مليونا في 2017، محذرا من أن الكوارث المناخية والنزاعات ستبقى الأسباب الرئيسية للأزمات الغذائية العام الحالي.



وأشار التقرير -الذي أصدره اليوم الثلاثاء كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي- إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون أزمات غذائية في العالم إلى ما يزيد على مئة مليون شخص خلال السنوات الثلاث الماضية، كما ارتفع عدد البلدان المتأثرة بأزمات الغذاء.


وأضاف التقرير أن ما يقارب ثلثي الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد موجودون في ثمانية بلدان فقط، هي أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا ودولة جنوب السودان والسودان وسوريا واليمن.


علاوة على ذلك، هناك 143 مليون شخص إضافي في 42 دولة أخرى، على بعد خطوة واحدة فقط من الوقوع في دائرة الجوع الحاد.




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