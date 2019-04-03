الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

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تحت رعاية بلدية عرابة ووحدة التطوع البلدية ومديرتها شكرية نعامنه وسلة الثقافية...
ضمن فعاليان يوم الاعمال الخيرية اقيم في مركز محمود درويش الثقافي محاضرة للطبيب...
بمناسبة يوم الاعمال الخيرية والتطوعية الذي صادف اليوم الثلاثاء 2.4.2019 أحيا مجلس...
تحت إشراف المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم وبدعم وتمويل من جمعية “الروح...
وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا رجل يبلغ من العمر 46 عاماً وحالته خطيرة أثر...
تم الاعلان عن تخصيص مبلغ 33 مليون شيكل لتشجيع الأطباء الاخصائيين على الانتقال...
ارتفع منسوب بحيرة طبريا منذ يوم امس بعشرة سنتيمترات وبمترين و80 سنتيمترا خلال موسم...
قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الثلاثاء ، ان الوفد الأمني...
زار هذا الصّباح المدير العام للوزارة شموئيل أبواب مدينة شفاعمرو للاطلاع عن كثب...
وقع ظهر اليوم الثلاثاء انفجار في سيارة بالمنطقة الصناعية في كرمئيل . واسفر...