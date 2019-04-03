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الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا



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 توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفاً في ساعات النهار، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


ويوم غد الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا لطيفاً ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


ويوم السبت المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفاً، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.




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