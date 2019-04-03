ملادينوف:, حشدنا, 45, مليون, دولار, لتوفير, قرابة, 20, ألف, وظيفة, مؤقتة, في, غزة,

أكد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحد لعملية السلام في الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة وشركاءها حشدوا نحو 45 مليون دولار ستسمح بتوفير حوالي 20 ألف وظيفة مؤقتة في غزة خلال العام الحالي.

وقال ملادينوف في بيان صحفي أورده موقع مركز أخبار الأمم المتحدة إن المشاورات مستمرة مع الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية والقطاع الخاص لدعم خلق فرص العمل الدائمة وتوسيع القطاعات الصناعية في غزة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والحركة بشكل عام.وأشار إلى تحقيق تقدم كبير في تنفيذ حزمة التدخلات الإنسانية والاقتصادية العاجلة، التي دعمتها لجنة الاتصال في سبتمبر 2018 للمساهمة في استقرار الوضع في غزة ومنع التصعيد ودعم جهود المصالحة بقيادة مصرية.ومنذ ذلك الوقت تم جمع حوالي 110 مليون دولار للوقود والصحة والمياه وبرامج التوظيف المؤقت. وفق الموقع.وفي سياقٍ متصل، ذكر ملادينوف أن الأمم المتحدة، خلال العام المنصرم، انخرطت بشكل بناء مع مصر وجميع الأطراف المعنية لتجنب التصعيد وتخفيف معاناة سكان غزة ورفع الإغلاقات ودعم المصالحة الفلسطينية .