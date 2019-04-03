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برشلونة يهرب من فخ فياريال بتعادل درامي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اقتنص نادي برشلونة، تعادلًا ثمينًا بنتيجة (4-4)، أمام مضيفه فياريال، على ملعب "لا سيراميكا"، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الـ 30 من عمر الليجا.

وسجل لفياريال، شوكويزي وإيكامبي وإيبورا وباكا، في الدقائق 23 و50 و62 و80 على الترتيب، أما رباعية برشلونة حملت توقيع كوتينيو ومالكوم وميسي وسواريز في الدقائق 12 و16 و90 و(90+3).
وبهذا التعادل، يرفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب، مقابل 30 لفياريال في المركز الـ 16.
واعتمد فالفيردي على طريقته المُعتادة (4-3-3)، لكنه أجرى مداورة بإراحة ميسي وبيكيه، وتواجد في حراسة المرمى تير شتيجن، أمامه الرباعي سيرجي روبيرتو وأومتيتي ولينجليت وألبا، وفي الوسط بوسكيتس وآرثر وفيدال، وفي الهجوم كوتينيو ومالكوم وسواريز.
على الجانب الآخر، اعتمد خافيير كاييخا على طريقة (3-4-2-1) بوجود أسينخو كحارس مرمى، أمامه جونزاليس وموري ورويز، وفي الوسط جاسبار ومورلانيس وكازورلا وبيدرازا وشوكويزي وإيبورا، ومهاجم وحيد إيكامبا.




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