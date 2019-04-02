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عرابة:مشاركة واسعة في يوم الاعمال الخيرية



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



تحت رعاية بلدية عرابة ووحدة التطوع البلدية ومديرتها شكرية نعامنه وسلة الثقافية ومديرتها الفت نعامنه وبرنامج تحديات نسرين وبرنامج 360بادارة عبير نعامنه وغدير خطيب وجمعية الروح الطيبة ممثله بملهم كنانه وطلاب النويديات بادرة لبنى نعامنه وصفوت ابراهيم والكشاف البلدي مؤمن بدارنه اقيم في عرابة 94 فعالية بيوم الاعمال الخيرية بمشاركة شركة مياه الجليل وكانت الفعالية الاولى لصفوف الاوائل من كل مدراس عرابة تناولوا طعام الفطار من خبز الصاج واللبنة والزعتروبحضور رئيس البلدية عمر واكد في كل الفعاليات حيث قدم كلمات معبرة عن التطوع واهميته في مجتمعنا العربي واختتمت الفعاليات في مركز محمود درويش الثقافي بمشاركة واسعة.




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