محاضرة, قيمة, للطبيب, يوسف, غريب, عن, الجراحة, التجميلية,

ضمن فعاليان يوم الاعمال الخيرية اقيم في مركز محمود درويش الثقافي محاضرة للطبيب يوسف غريب الجرحة التجميلية والمراة ,بحضور رئيس بلدية عرابة عمر واكد نصار وعضو البلدية عائشه نجار والعشران من النساء ,تولى العرافة المتطوعة ريما دراوشه وكانت الكلمة الاولة لرئيس البلدية عمر واكد نصار اكد من خلالها على اهمية التطوع وتجاوب اهالي عرابة لنداء التطوع ضرب مثلا رائعا وقدم الطبيب يوسف غريب محاضرة قيمة لافت اعجاب الحضور .

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