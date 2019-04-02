تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-02 22:59:59 بوتفليقة يستقيل والجزائريون يحتفلون |  2019-04-02 22:54:36 عرابة:مشاركة واسعة في يوم الاعمال الخيرية |  2019-04-02 21:51:53 محاضرة قيمة للطبيب يوسف غريب عن الجراحة التجميلية |  2019-04-02 22:07:22 تقرير: ايران نفذت هجوما الكترونيا كبيرا في بريطانيا عام 2018 |  2019-04-02 21:44:44 مجلس الرينة المحلي يُحيي يوم الأعمال الخيرية في فعاليات متنوعة وعديدة |  2019-04-02 20:23:41 السجائر الإلكترونية لا تدفع الشباب نحو تدخين التبغ |  2019-04-02 20:13:17 أسطورة ليفربول يفسر دور صلاح في قتل توتنهام |  2019-04-02 20:01:17 الجماهيري يشرف على فعاليات "يوم الأعمال الخيرية"في ام الفحم |  2019-04-02 19:41:19 نتنياهو يجتمع مع بوتين في موسكو |  2019-04-02 18:42:36 اصابة خطيرة لشاب بانقلاب تراكترون قرب كفر ياسيف |  2019-04-02 15:45:07 منح هبات لاطباء يعملون في مناطق بعيدة عن مركز البلاد |  2019-04-02 15:45:15 ارتفاع منسوب بحيرة طبريا امس ب 10 سنتيمترات |  2019-04-02 14:48:12 مبارك: إسرائيل اشترطت اعتراف سوريا بها لاسترداد الجولان |  2019-04-02 14:47:00 هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى |  2019-04-02 13:54:57 بلوغ عدد سكان الأرض 7.7 مليار نسمة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

محاضرة قيمة للطبيب يوسف غريب عن الجراحة التجميلية



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



ضمن فعاليان يوم الاعمال الخيرية اقيم في مركز محمود درويش الثقافي محاضرة للطبيب يوسف غريب  الجرحة التجميلية والمراة ,بحضور رئيس بلدية عرابة عمر واكد نصار وعضو البلدية عائشه نجار والعشران من النساء ,تولى العرافة المتطوعة ريما دراوشه وكانت الكلمة الاولة لرئيس البلدية عمر واكد نصار اكد من خلالها على اهمية التطوع وتجاوب اهالي عرابة لنداء التطوع ضرب مثلا رائعا وقدم الطبيب يوسف غريب محاضرة قيمة لافت اعجاب الحضور .




كلمات متعلقة

محاضرة, قيمة, للطبيب, يوسف, غريب, عن, الجراحة, التجميلية,

تابعونــا

عرابة:مشاركة واسعة في يوم الاعمال الخيرية عرابة:مشاركة واسعة في يوم الاعمال الخيرية 2019-04-02 | 22:54:36

تحت رعاية بلدية عرابة ووحدة التطوع البلدية ومديرتها شكرية نعامنه وسلة الثقافية...

مجلس الرينة المحلي يُحيي يوم الأعمال الخيرية في فعاليات متنوعة وعديدة مجلس الرينة المحلي يُحيي يوم الأعمال الخيرية في فعاليات متنوعة وعديدة 2019-04-02 | 21:44:44

بمناسبة يوم الاعمال الخيرية والتطوعية الذي صادف اليوم الثلاثاء 2.4.2019 أحيا مجلس...

الجماهيري يشرف على فعاليات "يوم الأعمال الخيرية"في ام الفحم الجماهيري يشرف على فعاليات "يوم الأعمال الخيرية"في ام الفحم 2019-04-02 | 20:01:17

تحت إشراف المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم وبدعم وتمويل من جمعية “الروح...

اصابة خطيرة لشاب بانقلاب تراكترون قرب كفر ياسيف اصابة خطيرة لشاب بانقلاب تراكترون قرب كفر ياسيف 2019-04-02 | 18:42:36

وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا رجل يبلغ من العمر 46 عاماً وحالته خطيرة أثر...

منح هبات لاطباء يعملون في مناطق بعيدة عن مركز البلاد منح هبات لاطباء يعملون في مناطق بعيدة عن مركز البلاد 2019-04-02 | 15:45:07

تم الاعلان عن تخصيص مبلغ 33 مليون شيكل لتشجيع الأطباء الاخصائيين على الانتقال...

ارتفاع منسوب بحيرة طبريا امس ب 10 سنتيمترات ارتفاع منسوب بحيرة طبريا امس ب 10 سنتيمترات 2019-04-02 | 15:45:15

ارتفع منسوب بحيرة طبريا منذ يوم امس بعشرة سنتيمترات وبمترين و80 سنتيمترا خلال موسم...

هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى 2019-04-02 | 14:47:00

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الثلاثاء ، ان الوفد الأمني...

المدير العام للوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب في زيارة لشفاعمرو المدير العام للوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب في زيارة لشفاعمرو 2019-04-02 | 13:48:53

زار هذا الصّباح المدير العام للوزارة شموئيل أبواب مدينة شفاعمرو للاطلاع عن كثب...

صور - انفجار سيارة في المنطقة الصناعية كرمئيل صور - انفجار سيارة في المنطقة الصناعية كرمئيل 2019-04-02 | 12:07:00

وقع ظهر اليوم الثلاثاء انفجار في سيارة بالمنطقة الصناعية في كرمئيل . واسفر...

الفريق النسائي النصراوي لكرة الشبكة البلدي يحصد الجائزة الاولى في أول مبارياته الفريق النسائي النصراوي لكرة الشبكة البلدي يحصد الجائزة الاولى في أول مبارياته 2019-04-02 | 11:53:05

حقق الفريق النسائي النصراوي البلدي لكرة الشبكة يوم أمس، الفوز الاول له والحصول...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رفع صور منفذي عمليات فيسبوك صفحة نتسيرت عيليت الضفة أصله جمال ابو صيام رهط حادث طرق سائق شاحنة 6 قتلى من دير الاسد اكسال اصابات البهائيين مظاخرة شرطة انتشار مواجهات حيفااشتباه مطار حيفا احد المسافرين اخلاء مصرع سيارة اصطدام محطة الباص حافلات على شارع الشاطئ امرأة حادث طرق مروع هويداة شوا نابلي يافا مقتل زوجها سطو زيارة اصدقاء فتيات الناصرة عيلوط اصابة حادث طرق مروع انقلاب سيارة هار يونا نتسيرت عيليت مصرع مسن بيت جن حادث دهس تعرض اصيب شرطة اسعاف مصرع الشيخ توفيق احمد قبلان نشأت ملحم عملية تل ابيب اطلاق نار مساعدة مشتبهون النيابة العامة تصريح مدعياستمرار اعمال البحث عن الفتى 14 عاما جسر الزرقاء شاطئ البحر غرق غواصة خفر سواحل مصطفى محاجنة حسين قتل المربية فاطمة محاجنة لفها نايلون وضعها داخل ثلاجة نزاع على بيت تسليم نفسه حادث طرق طمرة 3 اصابات طفيفة متوسطة شارع رئيسي مدينة شرطة اسعاف اضراب مدارس ثانوية الثلاثاء لجنة منظمة المعلين الغاء الرحلات اضراب ممتحني السياقة اصابة خطيرة شاحنة سيارة حادث طرق مروع شارع 90 كيبوتس افيكيم الناصرة مواجهات اعتقالات مشتبهين ارام النار مواجهات مع ا الشرطة القاء حجارة تمديد اعتقال محكمة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com