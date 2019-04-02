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مجلس الرينة المحلي يُحيي يوم الأعمال الخيرية في فعاليات متنوعة وعديدة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



بمناسبة يوم الاعمال الخيرية والتطوعية الذي صادف اليوم الثلاثاء 2.4.2019 أحيا مجلس الرينة المحلي باقسامه قسم الشبيبة ومجلس الطلاب البلدي يوم الاعمال الخيرية منذ صباح اليوم حتى ساعات ما بعد الظهيرة، حيث تخلل اليوم فعاليات عديدة متنوعة من العمل والعطاء في جميع أرجاء القرية ومؤسساتها. حيث تخلل يوم الاعمال الخيرية العديد من النشاطات بتنظيف شوارع القرية والمقابر، ورسم جداريات في انحاء البلدة وتوزيع ملصقات بروح العطاء والانتماء وزيارة مؤسسات خيرية في الرينة بالاضافة الى اشتراك اقسام المجلس المحلي ولجنة اولياء امور الطلاب المركزية ومدارس القرية في مشاريع يوم الاعمال الخيرية ، كما تم تقديم برامج توعية داخل المدارس قدمت من قبل نجمة داوود الحمراء وتوزيه ادوية مجانية على المرضى بالاضافة الى زيارة المرضى في مستشفيات الناصرة.




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