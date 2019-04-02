كلمات متعلقة"عري", محمد, رمضان, يحرج, نقابة, الموسيقيين, في, مصر,
مقابل مشاركته في النسخة التركية من المسلسل العالمي الشهير "Prison Break" طلب الممثل...
هل اصبح قصر شاكيرا في ميامي بيتش ملكا لـ نانسي عجرم؟ فنمواضيع مختارة بواسطة نورث...
عادت نوال الزغبي إلى زوجها السابق إيلي ديب، لتطوي بذلك صفحة الخلاف الكبير بينهما...
تعرضت الممثلة المصرية رانيا يوسف وذلك بعد كذبة ابريل التي اطلقتها امس الاثنين...
شارك الممثل المصري محمد إمام الجمهور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل...
ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بالأمس بخبر إعتزال الفنانة المصرية شيرين عبد...
عبر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن غضبه بسبب الأقاويل التي طالته في الفترة...
أحيا الفنان محمد رمضان حفله الغنائي الاول داخل مسرح المنارة بالتجمع الخامس،...
بعد مرور أكثر من 5 شهور على إلغاء حفل زفاف المطرب المصري محمد رشاد والمذيعة مي...
علّق محمد شبانة نجل شقيق المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ على ما يشاع عن تحنّط...