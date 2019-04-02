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أسطورة ليفربول يفسر دور صلاح في قتل توتنهام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يرى أسطورة ليفربول، أن المصري محمد صلاح لعب دورًا كبيرًا في انتصار الريدز بنتيجة 2-1 على توتنهام، الأحد الماضي، في إطار البريميرليج، رغم صيامه عن التهديف في الوقت الحالي.

وجاء هدف الفوز المتأخر، عندما رفع ترينت ألكسندر أرنولد، عرضية نحو القائم البعيد للسبيرز، تابعها صلاح برأسه، وحاول الحارس هوجو لوريس السيطرة عليها، لكنها ارتدت منه إلى زميله توبي ألديرفيريلد، الذي أكملها بالخطأ نحو شباك فريقه.
وقال جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق، في تصريحات لبرنامج تلفزيوني تابع لشبكة سكاي سبورتس "أوريجي وفيرجيل فان ديك وماني وفيرمينو عادوا للوراء عندما تم تشتيت الركنية".
وأضاف "لا أقول أنهم استسلموا، لاعبو توتنهام كان يتقدمون للأمام، وعندما رفع أرنولد الكرة، كان هناك 6 لاعبين فقط في منطقة الجزاء، صلاح فقط كان جاهزًا لاستقبال العرضية، يمكنك ملاحظة حركة ساقيه".
وتابع "الأمر العبقري الذي ركزت عليه هو أن اللاعبين الثلاثة الآخرين الذين كانوا عائدين للخلف، وفي حال استقبالهم للكرة، فإنهم كانوا سيقعون في مصيدة التسلل".
ونوه "صلاح قام بعمل جيد ليبتعد عن مصيدة التسلل، ثم بات جاهزًا للتسديد بالرأس ونجحت المهمة".
واستعاد ليفربول، صدارة ترتيب المسابقة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة.
أسطورة ليفربول يفسر دور صلاح في قتل توتنهام




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