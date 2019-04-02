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الجماهيري يشرف على فعاليات "يوم الأعمال الخيرية"في ام الفحم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تحت إشراف المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم وبدعم وتمويل من جمعية “الروح الطيبة” وبمشاركة جميع مدارس أم الفحم الإبتدائية، الإعدادية والثانوية، قسم الرفاه الاجتماعي، مشروع 360، مؤسسات عامة وجمعيات شبابية ونسائية تطوعية، وبمشاركة المئات من المتطوعين والمتطوعات من طلاب المدارس والشباب والفتيات من مختلف المراحل والأعمار تم إنجاز أكثر من 80  مشروع تطوعي في جميع أنحاء المدينة.

وقد إنطلقت اليوم الثلاثاء أولى فعاليات "يوم الأعمال الخيرية" لسنة 2019 والذي يقام في كل عام تحت إشراف المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم وبالتعاون مع مدارس ومؤسسات وجمعيات فحماوية محلية، وفي كل عام يتم وضع برنامج فعاليات جديد ومختلف عن السنة التي سبقتها، واليوم كانت أولى محطات هذا اليوم بمشاركة مئات الطلاب الذين إشتركوا في تنفيذ برامج هذا اليوم.
فعاليات توزيع طرود الحلوة على العمال المنطلقين للعمل بعد صلاة الفجر:وكان أولها فعالية توزيع حقائب معايدة على العمال تشمل حلويات متنوعة ومشروبات خفيفة بالإضافة إلى بطاقات نصائح عامة لسلامة العمال الخارجون للعمل، وذلك بواسطة إنتشار مجموعات من طلاب  ومعلمي لمدرسة الثانوية الشاملة، المدرسة الأهلية الثانوية ومدرسة دار الحكمة الثانوية، بالإضافة إلى مجموعة من المتطوعين بعد صلاة الفجر على مداخل المدينة والقيام بتوزيع هذه الهدايا على سيارات العمال والمارة.ويذكر أن فكرة الفعالية لهذا العام إنبثقت عن مجموعة طلاب من المدرسة الثانوية الشاملة والذين أحبوا أن يقوموا بهذه الخطوة تجاه شريحة العمال بالذات وذلك تقديراً وتكريماً لهم على كدهم وتعبهم وجهدهم من أجل مستقبل الأبناء.
أعمال دهان، صيانة، تنظيف وزراعة أشتال زينة وأشجار في أنحاء متفرقة:فعالية اخرى من فعاليات هذا اليوم كانت تنفيذ أعمال دهان، صيانة وتنظيف لمتنزه سويسة قامت بها مجموعة من طلاب مدرسة الأمل للاحتياجات الخاصة، مجموعة من طلاب المدرسة الأهلية الثانوية ومجموعة من طلاب مدرسة دار الحكمة.
فعاليات وورشات عمل للطلاب في المدارس:فعالية اخرى كانت لمجموعة من موظفي "شركة مياه وادي عارة" بمرافقة مرشدة في إعداد الحلويات الذين قاموا بتنظيم فعاليات وورشات عمل لطلاب مدرسة الأمل للاحتياجات الخاصة  حول كيفية إعداد قوالب الشكولاتة، بالإضافة إلى ورشة أخرى في مجال الفنون حول كيفية صناعة المجسمات الفنية من مادة الجبص.
فعاليات توعوية للحفاظ على البيئة:فعالية اخرى كانت عبارة عن توزيع أكياس نفايات خاصة للسيارات لحث السائقين على المحافظة على نظافة المدينة، وقامت مجموعة من طلاب مدرسة الأمل بتوزيع هذه الأكياس.
عشرات المشاريع التطوعية التي تصل إلى 80 مشروع:بالإضافة إلى عشرات الفعاليات التطوعية المتنوعة الأخرى التي يصل عددها إلى 80 مشروع تم إنجازها في هذا اليوم منها أعمال دهان وصيانة لشوارع وأماكن عامة ومؤسسات بالمدينة، غرس أشتال أشجار وأزهار في أرجاء متفرقة من المدينة، زيارة بيوت مسنين، زيارة مستشفيات وتوزيع طرود وهدايا على المرضى، زيارة الروضات والبساتين وتنظيم فعاليات ترفيهية للطلاب، توزيع بطاقات توعية من قبل الشرطة البلدية حول كيفية الوقوف والتوقف في الشوارع، والعديد من المشاريع الأخرى المتنوعة في كافة مناطق المدينة.

د. سمير صبحي – رئيس بلدية أم الفحم يتفقد عدد من المحطات ويشارك فيها:هذا، وقد قام د. سمير صبحي – رئيس بلدية أم الفحم بجولة تفقدية بين محطات العمل المتفرقة في أرجاء المدينة، وشارك في عدد منها كتعبير عن دعمه وتشجيعه لهذه الكوادر الواعدة التي تشمر عن أياديها لخدمة وتحسين وجه المدينة وقد حيا د. سمير المشاركين وحثهم على الإستمرارية في البذل والعطاء خلال يوم الأعمال الخيرية وبعده، مؤكداً أننا بالعمل الدؤوب والمتواصل نستطيع أن ننتقل بالمدينة وأهلها إلى أوضاع أفضل في شتى المناحي.

شكر لكل من شارك وساهم في إنجاح فعاليات يوم الأعمال الخيرية:المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم يود أن يتقدم بالشكر الجزيل لجميع المدارس والطلاب، المؤسسات العامة، شركة مياه وادي عارة، شبكة حوانيت المشهداوي، شراب أبو شقرة، مخبز عوني أبو رعد، أبواب عيرون، محلات أبو فادي قرمطة، حلاوة الهلال ومكتب تأمين موسى أبو حسين، بنك مركنتيل، جمعية آمانينا، مشروع 360، قسم الخدمات الاجتماعية – بلدية أم الفحم، شركة גרייט ליין، ولأعضاء مجلس الطلاب والشباب البلدي بالمركز الجماهيري ولكل من ساهم بالدعم المادي أو بالعمل التطوعي وإنجاح فعاليات هذا اليوم.




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