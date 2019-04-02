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بنك مركنتيل يشارك في إحتفال بهيج بمناسبة عيد الأم في عرابة



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شارك بنك مركنتيل في احتفال مميز أقامته لجنة الموظفين في بلدية عرابة بمناسبة عيد الأم، وذلك ضمن تقليده السنوي مع بلدية عرّابة.


مثّل البنك في الحفل السيد محمد همام، المسؤول عن قسم الزبائن الخصوصيين في فرع مركنتيل عرّابة، وعدد من موظّفات الفرع.  

وخلال الحفل قام السيد همام بتحية النساء باسم البنك قائلًا: "من المؤثر والمفرح دائمًا المشاركة في مثل هذه النشاطات الجماهيرية والالتقاء بالأشخاص خارج نطاق العمل وفي أجواء مختلفة. تتميز فعّاليات ونشاطات بنك مركنتيل المصرفية والاقتصادية بمرافقتها للنشاطات الاجتماعية الجماهيرية وهي مصدر فخرنا. بهذه الفرصة، يسرّني أن أهنئ النساء والموظفات في بنك مركنتيل وأشكرهن على ما يقدمنه من خدمات شخصية ومهنية لزبائننا. ويشرّفنا، كموظفي البنك في عرّابة، أن نكون جزءًا من مؤسسة ترى بالعمل لصالح المجتمع أهمية كبيرة. وفي خلاصة كلامه وجه السيد همام تهانيه الحارة لفريق "هبوعيل نساء عرابة" الذي إرتقى مؤخرًا للدرجة العليا في كرة القدم.

سوف نستمر بنفس الطريق ونقدم خدمات شخصية في الفرع ونقدر دائمًا اختيار زبائننا لنا لنكون بنكهم الخاص. ونتقدم بالشكر لبلدية عرابة على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في هذه المناسبة. يسرّني التواجد هنا وأتمنى لكن عيد أم سعيد".

هذا وشارك بالحفل عدد من موظفات المجلس المحلي وموظفات من فرع بنك مركنتيل عرابة: منتهى نصار، نهى نعامنة ونجود غانم. كما شرفت الحفل في حضورها المندوبة عن البلدية ماريا ياسين التي ألقت بدورها كلمة شكرت من خلالها بنك مركنتيل وأثنت على جهوده وخدماته الطيبة لصالح المجتمع. وفي الختام تم توزيع هدية رمزية على الحضور وتضييفات فاخرة.




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