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بنك مركنتيل يواصل توزيع الحواسيب في إطار مشروع "حاسوب لكل ولد" وهذه المرة في طرعان



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ضمن فعّالياته ونشاطاته لصالح المجتمع، يتعاون بنك مركنتيل مع جمعية "حاسوب لكل ولد" منذ أكثر من عشر سنوات على التوالي، وهي جمعية تسعى لتقليص الفجوات في التربية عبر منح أولاد من أنحاء البلاد أجهزة حاسوب وربطها بالإنترنت وإرشادات حول استخدام البرامج المختلفة. يمكّن هذا المشروع الأولاد وأفراد عائلاتهم من اكتساب مهارات إستعمال الحاسوب والدخول إلى مجمّعات المعلومات عبر الإنترنت.


ومؤخرًا أقيم في طرعان حفل لتوزيع حواسيب على أولاد من البلدة، وذلك بحضور كل من رئيس المجلس المحلي، مازن عدوي، السيدة أورلي تمير، المديرة العامّة لمشروع "حاسوب لكل ولد"، والسيد لؤي حمّود، مدير فرع مركنتيل في طرعان. تخلّل الحفل توزيع 60 حاسوبًا على الأولاد وأهاليهم الذين حضروا إلى الحفل.

وقام السيد لؤي حمّود، مدير الفرع، بتهنئة الأولاد قائلًا: "من الرائع دومًا أن نبادر إلى العطاء، ويسعدني ويشرفني أن أكون جزءًا من مؤسسة ترفع راية دعم وتطوير التربية والتعليم في المجتمع العربي، وقامت بخلق تعاون مبارك من أجل تحقيق هذا الهدف. كما هو معروف، بنك مركنتيل يحتفل هذه السنة بمرور 100 عام على تأسيسه، 100 عام من الإزدهار المصرفي والعطاء الاجتماعي المتنوّع. نحن في مركنتيل نضع تطوير التربية والتعليم في رأس قائمة أولوياتنا الاجتماعية. وكلي ثقة بأن هؤلاء الأولاد سيُحسنون استخدام الحواسيب والمهارات التي اكتسبوها وآمل أن نراهم يواصلون مسيرتهم التعليمية ونراهم يشغلون مناصب اجتماعية رفيعة في المستقبل".




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