تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-02 20:23:41 السجائر الإلكترونية لا تدفع الشباب نحو تدخين التبغ |  2019-04-02 20:13:17 أسطورة ليفربول يفسر دور صلاح في قتل توتنهام |  2019-04-02 20:01:17 الجماهيري يشرف على فعاليات "يوم الأعمال الخيرية"في ام الفحم |  2019-04-02 19:41:19 نتنياهو يجتمع مع بوتين في موسكو |  2019-04-02 18:42:36 اصابة خطيرة لشاب بانقلاب تراكترون قرب كفر ياسيف |  2019-04-02 15:45:07 منح هبات لاطباء يعملون في مناطق بعيدة عن مركز البلاد |  2019-04-02 15:45:15 ارتفاع منسوب بحيرة طبريا امس ب 10 سنتيمترات |  2019-04-02 14:48:12 مبارك: إسرائيل اشترطت اعتراف سوريا بها لاسترداد الجولان |  2019-04-02 14:47:00 هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى |  2019-04-02 13:54:57 بلوغ عدد سكان الأرض 7.7 مليار نسمة |  2019-04-02 13:48:53 المدير العام للوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب في زيارة لشفاعمرو |  2019-04-02 13:45:12 الامير ويليام يكرم الامام محمد محمود ويمنحه وسام الامبراطورية |  2019-04-02 12:40:11 فعاليات ونشاطات واسعة في ثانوية عيلوط بمناسبة يوم الاعمال الخيّرية |  2019-04-02 12:30:51 تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة عن أدولف هتلر |  2019-04-02 12:30:41 "صوت واحد" ضد تعديل قوانين السلاح في نيوزيلندا |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بزيادة أكثر من 22% مقارنة بسنة 2017: الربح الصافي لبنك مزراحي طفحوت في السنة الماضية 1,647 مليون ش.ج



  |     |   اضافة تعليق



حقق بنك مزراحي طفحوت ربحًا صافيًا بلغ 1,647 مليون ش.ج في السنة الماضية 2018، بزيادة أكثر من 22%، مقارنة بسنة 2017. وأكد المدير العام لبنك مزراحي طفحوت، إلداد فرشر، أن هذا الربح جاء انعكاسًا طبيعيًا للتوقيع على التسوية مع وزارة العدل في الولايات المتحدة بعد تحقيق دام نحو خمس سنوات والاقتطاعات التي نفذت جراء هذا التحقيق، مضيفًا أن استمرار زخم النمو والتوسع في مختلف مجالات النشاط المصرفي، يشكل دليلا إضافيًا على قوة البنك وعلى الالتزام منقطع النظير لآلاف موظفيه ومديريه.  وهكذا، فإن المجموع الكلي للإيرادات (من النشاط التمويلي ومن العمولات والإيرادات الأخرى) في سنة 2018 بلغت ذروتها وتقدّر بـ 6.9 مليار ش.ج، فيما ارتفعت الإيرادات التمويلية من الفوائد وغيرها بنسبة 19.7%. وقد سُجّل ارتفاع لا بأس به في كل بنود الموازنة الأساسية، مقارنة بسنة 2017، بما في ذلك الائتمان العام- 7.3%، ايداعات الجمهور- 8.7%، حجم الموازنة- 7.6% وارتفع رأس المال الذاتي بنسبة 7.3%.  كما واصل البنك في عام 2018 العمل على زيادة التركيز التجاري، وفقا لأحد الأهداف الرئيسية لخطة البنك الاستراتيجية الخمسية، وعليه فإن حجم الائتمان لقطاع الأعمال سجل نموًا سنة 2018 بـ 12%، مقارنة بالسنة التي سبقتها، إذ ارتفعت الإيرادات التمويلية من النشاط التجاري بـ 13.5%، مقارنة بسنة 2017.   كما انعكست استراتيجية النمو لبنك مزراحي- طفحوت سنة 2018 بافتتاح 6 فروع جديدة وتوسيع انتشار الفروع لتصل الى 193 فرعًا وملحقًا، وتجنيد عشرات آلاف الزبائن الجدد، سواء الزبائن الخصوصيين أو رجال الأعمال، وتوسيع الحصص السوقية للمجموعة في الائتمان والودائع، ناهيك عن الحفاظ على المكانة الريادية للبنك في سوق قروض الإسكان (مشكنتا). علمًا أن كل ذلك يأتي من خلال تطوير واستيعاب الأدوات والوسائل المتطورة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لزبائن البنك.

بزيادة أكثر من 22% مقارنة بسنة 2017: الربح الصافي لبنك مزراحي طفحوت في السنة الماضية 1,647 مليون ش.ج




كلمات متعلقة

بزيادة, أكثر, من, 22%, مقارنة, بسنة, 2017:, الربح, الصافي, لبنك, مزراحي, طفحوت, في, السنة, الماضية, 1,647, مليون, ش.ج,

تابعونــا

بنك مركنتيل يشارك في إحتفال بهيج بمناسبة عيد الأم في عرابة بنك مركنتيل يشارك في إحتفال بهيج بمناسبة عيد الأم في عرابة 2019-04-02 | 19:58:11

شارك بنك مركنتيل في احتفال مميز أقامته لجنة الموظفين في بلدية عرابة بمناسبة عيد...

بنك مركنتيل يواصل توزيع الحواسيب في إطار مشروع "حاسوب لكل ولد" وهذه المرة في طرعان بنك مركنتيل يواصل توزيع الحواسيب في إطار مشروع "حاسوب لكل ولد" وهذه المرة في طرعان 2019-04-02 | 19:45:16

ضمن فعّالياته ونشاطاته لصالح المجتمع، يتعاون بنك مركنتيل مع جمعية "حاسوب لكل ولد"...

تشكيلة سيغال ديكل تفتتح ربيع صيف 2019 في كريزي لاين‎ تشكيلة سيغال ديكل تفتتح ربيع صيف 2019 في كريزي لاين‎ 2019-04-01 | 10:23:24

أطلقت شبكة الأزياء النسائية crazy line مؤخرا مجموعة ازياء للمصممة سيجال ديكيل تشمل...

همشبير لتسرخان يواصل حملاته: 20% تنزيل و20% إضافية لاعضاء النادي‎ همشبير لتسرخان يواصل حملاته: 20% تنزيل و20% إضافية لاعضاء النادي‎ 2019-03-28 | 13:32:23

همشبير لتسرخان يواصل حملاته: 20% تنزيل و20% إضافية لاعضاء النادي استمرارا...

بنك هبوعليم يحتفل باختتام برنامج التدريب النسائي "مصلحة لك مع هبوعليم 2" بنك هبوعليم يحتفل باختتام برنامج التدريب النسائي "مصلحة لك مع هبوعليم 2" 2019-03-28 | 10:16:08

اختتم يوم الثلاثاء في مركز الشيخ زكي ذياب الجماهيري في طمرة، برنامج "مصلحة لك مع...

محاضرة الصحفي فرات نصّار في فرع مزراحي طفحوت كفر قاسم محاضرة الصحفي فرات نصّار في فرع مزراحي طفحوت كفر قاسم 2019-03-26 | 14:18:36

في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة...

'uze-teaF طعم الناس الرايقة 2019-03-25 | 10:22:48

تنطلق ماركة المشروبات العالمية Fuze-tea من شركة كوكا-كولا في هذه الأيام، بخطوة...

لأسبوعين فقط - "ميخال نچرين" في برنامج مبيعات خاص لأسبوعين فقط - "ميخال نچرين" في برنامج مبيعات خاص 2019-03-21 | 11:36:53

القطعة الثانية بـ 50% تنزيل على كل مجموعة الأزياء والاكسسوار. الحملة سارية...

'uze-teaF' طعم الناس الرايقة' 2019-03-21 | 09:33:00

تنطلق ماركة المشروبات العالمية Fuze-tea من شركة كوكا-كولا في هذه الأيام، بخطوة...

مزراحي- طفحوت يحتل المكان الأول بشأن رضا الزبائن مزراحي- طفحوت يحتل المكان الأول بشأن رضا الزبائن 2019-03-19 | 14:36:22

يتصدّر بنك مزراحي- طفحوت المكان الأول من حيث الرضا العام لدى الجمهور من بين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مواجهات رهط اعتقالات تخريب ممتلكات بلدية الشرطة الجنوب اعتداء على موظفين بلدية ام الفحم مظاهرة رفع شعارات استنكارا احتجاجاتيسير ابراهيم احتراق سيارة عضو بلدية ام الفحم فعل فاعل تعمد اخماد النار اضرار دون اصابات مصرع عبد عياش شاب اخر يافا اطلاق نار تل ابيب اطلاق نار حادث محمد اصرف شرطة اسعاف العفولة شابة الناصرة اطلاق نار المحطة المركزية طعن شاب عربي يافا تل ابيب اصابة بالغة مستشفى الشرطة التحقيق ملابسات حادث طعناعتقال شاب سائحة الناصرة سرقة حقيبة الشرطة دفعها جبهة الناصرة الشيوعي مشاركة مظاهرة الناصرة السبتبث مباشر تشيلسي ستوك مباراة دوري انجليزي الطيبة القاء حجارة اعتقال قاصرين ملثمين سخنين مسيرة تكبيرات عيد الفطر مشاركة اجواء احتفالية مدينة اهالي اطلاق نار سيارة مواطن عرابة دون اصابات اضرار جسيمة فاطمة سرحان تسكن الشارع تنام البلدة القديمة عكا اغرضا فراش نوم الأقصى تواجد إسلامي ملحوظ والاقتحامات مستمرةضبط طن نصف لحوم ابادة مذبوحة بصورة غير قانونية اعتقال توقيف مشتبه مدينة شفاعمرو
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com