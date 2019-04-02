بزيادة, أكثر, من, 22%, مقارنة, بسنة, 2017:, الربح, الصافي, لبنك, مزراحي, طفحوت, في, السنة, الماضية, 1,647, مليون, ش.ج,

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شارك بنك مركنتيل في احتفال مميز أقامته لجنة الموظفين في بلدية عرابة بمناسبة عيد...
ضمن فعّالياته ونشاطاته لصالح المجتمع، يتعاون بنك مركنتيل مع جمعية "حاسوب لكل ولد"...
أطلقت شبكة الأزياء النسائية crazy line مؤخرا مجموعة ازياء للمصممة سيجال ديكيل تشمل...
همشبير لتسرخان يواصل حملاته: 20% تنزيل و20% إضافية لاعضاء النادي استمرارا...
اختتم يوم الثلاثاء في مركز الشيخ زكي ذياب الجماهيري في طمرة، برنامج "مصلحة لك مع...
في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة...
تنطلق ماركة المشروبات العالمية Fuze-tea من شركة كوكا-كولا في هذه الأيام، بخطوة...
القطعة الثانية بـ 50% تنزيل على كل مجموعة الأزياء والاكسسوار. الحملة سارية...
تنطلق ماركة المشروبات العالمية Fuze-tea من شركة كوكا-كولا في هذه الأيام، بخطوة...
يتصدّر بنك مزراحي- طفحوت المكان الأول من حيث الرضا العام لدى الجمهور من بين...