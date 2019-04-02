بزيادة, أكثر, من, 22%, مقارنة, بسنة, 2017:, الربح, الصافي, لبنك, مزراحي, طفحوت, في, السنة, الماضية, 1,647, مليون, ش.ج,

حقق بنك مزراحي طفحوت ربحًا صافيًا بلغ 1,647 مليون ش.ج في السنة الماضية 2018، بزيادة أكثر من 22%، مقارنة بسنة 2017. وأكد المدير العام لبنك مزراحي طفحوت، إلداد فرشر، أن هذا الربح جاء انعكاسًا طبيعيًا للتوقيع على التسوية مع وزارة العدل في الولايات المتحدة بعد تحقيق دام نحو خمس سنوات والاقتطاعات التي نفذت جراء هذا التحقيق، مضيفًا أن استمرار زخم النمو والتوسع في مختلف مجالات النشاط المصرفي، يشكل دليلا إضافيًا على قوة البنك وعلى الالتزام منقطع النظير لآلاف موظفيه ومديريه. وهكذا، فإن المجموع الكلي للإيرادات (من النشاط التمويلي ومن العمولات والإيرادات الأخرى) في سنة 2018 بلغت ذروتها وتقدّر بـ 6.9 مليار ش.ج، فيما ارتفعت الإيرادات التمويلية من الفوائد وغيرها بنسبة 19.7%. وقد سُجّل ارتفاع لا بأس به في كل بنود الموازنة الأساسية، مقارنة بسنة 2017، بما في ذلك الائتمان العام- 7.3%، ايداعات الجمهور- 8.7%، حجم الموازنة- 7.6% وارتفع رأس المال الذاتي بنسبة 7.3%. كما واصل البنك في عام 2018 العمل على زيادة التركيز التجاري، وفقا لأحد الأهداف الرئيسية لخطة البنك الاستراتيجية الخمسية، وعليه فإن حجم الائتمان لقطاع الأعمال سجل نموًا سنة 2018 بـ 12%، مقارنة بالسنة التي سبقتها، إذ ارتفعت الإيرادات التمويلية من النشاط التجاري بـ 13.5%، مقارنة بسنة 2017. كما انعكست استراتيجية النمو لبنك مزراحي- طفحوت سنة 2018 بافتتاح 6 فروع جديدة وتوسيع انتشار الفروع لتصل الى 193 فرعًا وملحقًا، وتجنيد عشرات آلاف الزبائن الجدد، سواء الزبائن الخصوصيين أو رجال الأعمال، وتوسيع الحصص السوقية للمجموعة في الائتمان والودائع، ناهيك عن الحفاظ على المكانة الريادية للبنك في سوق قروض الإسكان (مشكنتا). علمًا أن كل ذلك يأتي من خلال تطوير واستيعاب الأدوات والوسائل المتطورة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لزبائن البنك.