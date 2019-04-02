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نتنياهو يجتمع مع بوتين في موسكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بعد غد الخميس، متجها الى العاصمة الروسية، موسكو، لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.  وكان الاثنان ناقشا يوم أمس هاتفيا، القضايا الثنائية المتعلقة بالعلاقات بين البلدين والدور الروسي في الشرق الأوسط.  جاء ذلك بعد هجوم نسب الى إسرائيل ووقع الأسبوع الماضي في حلب، سوريا.  الى ذلك جاءت المحادثة الهاتفية بين الاثنين على ضوء الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.  يذكر ان نتنياهو عرض اثناء لقائه الرئيس الأمريكي ترامب، الأسبوع الماضي، خطة لإخراج القوات الإيرانية من سوريا، وناقشها أيضًا مع الرئيس الروسي بوتين خلال لقائهما في موسكو قبل أكثر من شهر.  وكشف مصدر سياسي إسرائيلي لصحيفة "يسرائيل هيوم"، الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عمل خلال زيارته للبيت الأبيض من اجل اخراج قوات ايران من الأراضي السورية.  وفقًا للمصدر نفسه، حاول نتنياهو تجنيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى حل متفق عليه. وقال: "قدم نتنياهو لترامب خطة مفصلة بعد أن عرضها قبل شهر اثناء لقائه بوتين".
نتنياهو يجتمع مع بوتين في موسكو




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