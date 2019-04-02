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اصابة خطيرة لشاب بانقلاب تراكترون قرب كفر ياسيف



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وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا رجل يبلغ من العمر 46 عاماً وحالته خطيرة أثر انقلاب تراكترون قرب بلدة كفر ياسيف مساء اليوم الثلاثاء .


الطواقم الطبية نقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشاب بانقلاب تراكترون قرب كفر ياسيف




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