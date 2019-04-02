اصابة, خطيرة, لشاب, بانقلاب, تراكترون, قرب, كفر, ياسيف,

وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا رجل يبلغ من العمر 46 عاماً وحالته خطيرة أثر انقلاب تراكترون قرب بلدة كفر ياسيف مساء اليوم الثلاثاء .

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الجماهيري يشرف على فعاليات "يوم الأعمال الخيرية"في ام الفحم 2019-04-02 | 20:01:17 تحت إشراف المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم وبدعم وتمويل من جمعية “الروح...

منح هبات لاطباء يعملون في مناطق بعيدة عن مركز البلاد 2019-04-02 | 15:45:07 تم الاعلان عن تخصيص مبلغ 33 مليون شيكل لتشجيع الأطباء الاخصائيين على الانتقال...

ارتفاع منسوب بحيرة طبريا امس ب 10 سنتيمترات 2019-04-02 | 15:45:15 ارتفع منسوب بحيرة طبريا منذ يوم امس بعشرة سنتيمترات وبمترين و80 سنتيمترا خلال موسم...

هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى 2019-04-02 | 14:47:00 قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الثلاثاء ، ان الوفد الأمني...

المدير العام للوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب في زيارة لشفاعمرو 2019-04-02 | 13:48:53 زار هذا الصّباح المدير العام للوزارة شموئيل أبواب مدينة شفاعمرو للاطلاع عن كثب...

صور - انفجار سيارة في المنطقة الصناعية كرمئيل 2019-04-02 | 12:07:00 وقع ظهر اليوم الثلاثاء انفجار في سيارة بالمنطقة الصناعية في كرمئيل . واسفر...

الفريق النسائي النصراوي لكرة الشبكة البلدي يحصد الجائزة الاولى في أول مبارياته 2019-04-02 | 11:53:05 حقق الفريق النسائي النصراوي البلدي لكرة الشبكة يوم أمس، الفوز الاول له والحصول...

جسم مشبوه تحت سيارة في نتسيرت عيليت واغلاق شوارع 2019-04-02 | 11:33:37 استنفرت الشرطة بقوات خاصة صباح اليوم الثلاثاء الى احد الاحياء في مدينة نتسيرت...

المحكمة ترفض طعون بوقف هدم 3 منازل في قلنسوة 2019-04-02 | 11:32:56 رفضت المحكمة المركزية في اللد، للمرة الثانية، الطعون التي قدمها أصحاب المنازل...