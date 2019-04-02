تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-02 15:45:07 منح هبات لاطباء يعملون في مناطق بعيدة عن مركز البلاد |  2019-04-02 15:45:15 ارتفاع منسوب بحيرة طبريا امس ب 10 سنتيمترات |  2019-04-02 14:48:12 مبارك: إسرائيل اشترطت اعتراف سوريا بها لاسترداد الجولان |  2019-04-02 14:47:00 هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى |  2019-04-02 13:54:57 بلوغ عدد سكان الأرض 7.7 مليار نسمة |  2019-04-02 13:48:53 المدير العام للوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب في زيارة لشفاعمرو |  2019-04-02 13:45:12 الامير ويليام يكرم الامام محمد محمود ويمنحه وسام الامبراطورية |  2019-04-02 12:40:11 فعاليات ونشاطات واسعة في ثانوية عيلوط بمناسبة يوم الاعمال الخيّرية |  2019-04-02 12:30:51 تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة عن أدولف هتلر |  2019-04-02 12:30:41 "صوت واحد" ضد تعديل قوانين السلاح في نيوزيلندا |  2019-04-02 12:07:00 صور - انفجار سيارة في المنطقة الصناعية كرمئيل |  2019-04-02 11:53:05 الفريق النسائي النصراوي لكرة الشبكة البلدي يحصد الجائزة الاولى في أول مبارياته |  2019-04-02 11:33:37 جسم مشبوه تحت سيارة في نتسيرت عيليت واغلاق شوارع |  2019-04-02 11:32:56 المحكمة ترفض طعون بوقف هدم 3 منازل في قلنسوة |  2019-04-02 11:30:53 الحساء يحسن حالة مرضى السكري ويخفض وزنهم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

منح هبات لاطباء يعملون في مناطق بعيدة عن مركز البلاد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





تم الاعلان عن تخصيص مبلغ 33 مليون شيكل لتشجيع الأطباء الاخصائيين على الانتقال للعمل في الأماكن المحيطية البعيدة عن مركز البلاد . 


وسيمنح مبلغ اقصاه  750 الف شيكل لهؤلاء الأطباء وفقا لمعايير معنية. 


وبحسب بعض تلك المعايير تنطبق شروط المنحة على الأطباء الاخصائيين في جراحة الصدر والاورام المنتقلين للعمل في  مستشفى نهاريا والاخصائيين في العناية الفائقة وأطباء النساء  المختصين في التوليد  الذين سيعملون في المستشفيات الإنجليزي والفرنسي والاسكتلندي في الناصرة . 



ويشترط كنح الهبة للاطباء بالتزامهم بالعمل في المستشفى لمدة 6 سنوات متتالية وبعدم تقابضهم منحة ممثالة في الماضي .وستمنح الهبة بثلاث دقعات على مدى ثلاث سنوات . 


كما سيمنح الاطباء المتخصصون في الطب العائلي هبات اقصاها 500 الف شيكل لمن يتخصصون في هذا المجال في مدينتي ايلات وصفد 




كلمات متعلقة

منح, هبات, لاطباء, يعملون, في, مناطق, بعيدة, عن, مركز, البلاد,

تابعونــا

ارتفاع منسوب بحيرة طبريا امس ب 10 سنتيمترات ارتفاع منسوب بحيرة طبريا امس ب 10 سنتيمترات 2019-04-02 | 15:45:15

ارتفع منسوب بحيرة طبريا منذ يوم امس بعشرة سنتيمترات وبمترين و80 سنتيمترا خلال موسم...

هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى 2019-04-02 | 14:47:00

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الثلاثاء ، ان الوفد الأمني...

المدير العام للوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب في زيارة لشفاعمرو المدير العام للوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب في زيارة لشفاعمرو 2019-04-02 | 13:48:53

زار هذا الصّباح المدير العام للوزارة شموئيل أبواب مدينة شفاعمرو للاطلاع عن كثب...

صور - انفجار سيارة في المنطقة الصناعية كرمئيل صور - انفجار سيارة في المنطقة الصناعية كرمئيل 2019-04-02 | 12:07:00

وقع ظهر اليوم الثلاثاء انفجار في سيارة بالمنطقة الصناعية في كرمئيل . واسفر...

الفريق النسائي النصراوي لكرة الشبكة البلدي يحصد الجائزة الاولى في أول مبارياته الفريق النسائي النصراوي لكرة الشبكة البلدي يحصد الجائزة الاولى في أول مبارياته 2019-04-02 | 11:53:05

حقق الفريق النسائي النصراوي البلدي لكرة الشبكة يوم أمس، الفوز الاول له والحصول...

جسم مشبوه تحت سيارة في نتسيرت عيليت واغلاق شوارع جسم مشبوه تحت سيارة في نتسيرت عيليت واغلاق شوارع 2019-04-02 | 11:33:37

استنفرت الشرطة بقوات خاصة صباح اليوم الثلاثاء الى احد الاحياء في مدينة نتسيرت...

المحكمة ترفض طعون بوقف هدم 3 منازل في قلنسوة المحكمة ترفض طعون بوقف هدم 3 منازل في قلنسوة 2019-04-02 | 11:32:56

رفضت المحكمة المركزية في اللد، للمرة الثانية، الطعون التي قدمها أصحاب المنازل...

نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو الخميس المقبل نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو الخميس المقبل 2019-04-02 | 11:30:45

أعلن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيلتقي...

بركة يحذر من التجارب الطبية على الأسرى في السجون بركة يحذر من التجارب الطبية على الأسرى في السجون 2019-04-02 | 11:18:13

حذر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، من مخاطر اخضاع الأسرى في سجون...

صفقة بعدم ادانة المعتقلين بخطف الطفل كريم جمهور من قلنسوة صفقة بعدم ادانة المعتقلين بخطف الطفل كريم جمهور من قلنسوة 2019-04-02 | 10:50:28

وقع مكتب المدعي العام على صفقة مع المتهمينالأربعة لاختطاف الطفل كريم جمهور من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع 4 شبان عكا الرملة يافا تل ابيب حادث طرق مروع شارع 431 قرب الرملة عضو . الطنيست حزب العمل بهلول زهير الاتحاد العام كرة قدم الغاء مباريات الدوري الاسبوع القادمشجرة الميلاد الناصرة اضاءة الأحد الناصرة عيد عكا تفتح ابوابها زوار مشاركين الزوار خلال عيد الاضحى المبارك عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة فيضانات غرق سيارات اغلاق شوارع مركز البلاد رعنانا هرتسليا امطار قسم مبنى الشؤون الاجتماعية بلدية ام الفحم رصاص وابل شرطة تحقيق اضرار دون اصابات مصرع امرأة حادث طرق الفريديس رضيعة سيارة شاحنة اصابة اخرين أولجا اشقر كلوي نعيم انجيلي يافا الاقصى البلدة القديمة القدس اجواء حذر ترقب شرطة المسجدافتتاح محطة اطفاء جلولس منطقة خدمات احتفال انتظام الدراسة مدارس الناصرة اجواء احتفالية رائعة مشاركة عطلة انتهاء المعمدانية لجنة اوليا ء امور الطلاب بالونات تطيير طفل رضيع ترك على الدرج مبنى في الزبابدة قضاء جنين مصرع عاملان سقطا من ارتفاع شاهق محمد زبيدات منيب طربيه تناوب نائب رئيس بلدية سخنين مازن غنايم تعيين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com