منح, هبات, لاطباء, يعملون, في, مناطق, بعيدة, عن, مركز, البلاد,

تم الاعلان عن تخصيص مبلغ 33 مليون شيكل لتشجيع الأطباء الاخصائيين على الانتقال للعمل في الأماكن المحيطية البعيدة عن مركز البلاد .وسيمنح مبلغ اقصاه 750 الف شيكل لهؤلاء الأطباء وفقا لمعايير معنية.وبحسب بعض تلك المعايير تنطبق شروط المنحة على الأطباء الاخصائيين في جراحة الصدر والاورام المنتقلين للعمل في مستشفى نهاريا والاخصائيين في العناية الفائقة وأطباء النساء المختصين في التوليد الذين سيعملون في المستشفيات الإنجليزي والفرنسي والاسكتلندي في الناصرة .ويشترط كنح الهبة للاطباء بالتزامهم بالعمل في المستشفى لمدة 6 سنوات متتالية وبعدم تقابضهم منحة ممثالة في الماضي .وستمنح الهبة بثلاث دقعات على مدى ثلاث سنوات .كما سيمنح الاطباء المتخصصون في الطب العائلي هبات اقصاها 500 الف شيكل لمن يتخصصون في هذا المجال في مدينتي ايلات وصفد