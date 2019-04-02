ارتفاع, منسوب, بحيرة, طبريا, امس, ب, 10, سنتيمترات,

ارتفع منسوب بحيرة طبريا منذ يوم امس بعشرة سنتيمترات وبمترين و80 سنتيمترا خلال موسم الشتاء الحالي.ولا يزال ينقص البحيرة حوالي ثلاثة امتار وستة سنتيمترات لتبلغ الخط الأحمر العلوي.

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