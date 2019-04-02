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ارتفاع منسوب بحيرة طبريا امس ب 10 سنتيمترات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




ارتفع منسوب بحيرة طبريا منذ يوم امس بعشرة سنتيمترات وبمترين و80 سنتيمترا خلال موسم الشتاء الحالي.


ولا يزال ينقص البحيرة حوالي ثلاثة امتار وستة سنتيمترات لتبلغ الخط الأحمر العلوي.




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