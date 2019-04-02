مبارك:, إسرائيل, اشترطت, اعتراف, سوريا, بها, لاسترداد, الجولان,

اعتذر الإعلامي المصري في قناة "مصر الحياة"، أحمد السيد، عن إذاعة مقابلة مسجلة مع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك لأسباب فنية -كما وصفها- حالت دون بثها. ولكنه في حوار مع موقع "القاهرة 24"، كشف الإعلامي المصري الكثير من جوانب ذلك الحوار، خاصة فيما يتعلق بالجولان السوري المحتل الذي اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا بـ"سيادة" دولة الاحتلال عليه.

ونقل السيد عن مبارك قوله: "تواصلت مع الإسرائيليين لاسترداد الجولان، ولكنهم اشترطوا افتتاح سفارة لهم في دمشق، وتفتح سوريا بدورها سفارة في إسرائيل، كنوع من الاعتراف السوري بإسرائيل، وهو الأمر الذي رفضه حافظ الأسد وقتها وكانت هذه النتيجة".