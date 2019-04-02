هنية, :, تسلمنا, جدولاً, زمنياً, لتنفيذ, تفاهمات, التهدئة, وحملنا, الوفد, المصري, 4, مطالب, للأسرى,

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الثلاثاء ، ان الوفد الأمني المصري حمل امس اربعة مطالب تتعلق بالأسرى داخل سجون الاحتلال .

وقال هنية خلال لقاءه بالمفكرين والكتاب ان الفصائل في غزة وخلال مباحثات التهدئة التي تجري حالياً من الاحتلال بوساطة مصرية حملت جملة من المطالب بخصوص الاسرى .وقال ان المطالب التي حملها هي اربعة وهي: رفع أجهزة التشويش ، وإلغاء العقوبات التي فرضها الاحتلال على الأسرى مؤخرًا ، وتأمين حياة كريمة لأسرانا واستئناف الزيارات.وأوضح هنية ان الوفد المصري سلمنا الليلة الماضية جدول زمني لتنفيذ العديد من القضايا المتعلقة بتفاهمات التهدئة.واضاف :" نراقب مدى الالتزام بتنفيذ التفاهمات ورؤيتنا أن يرى شعبنا إنجاز عملي أكثر مما يسمع.