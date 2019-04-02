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هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الثلاثاء ، ان الوفد الأمني المصري حمل امس اربعة مطالب تتعلق بالأسرى داخل سجون الاحتلال .



وقال هنية خلال لقاءه بالمفكرين والكتاب ان الفصائل في غزة وخلال مباحثات التهدئة التي تجري حالياً من الاحتلال بوساطة مصرية حملت جملة من المطالب بخصوص الاسرى .


وقال ان المطالب التي حملها هي اربعة وهي: رفع أجهزة التشويش ، وإلغاء العقوبات التي فرضها الاحتلال على الأسرى مؤخرًا ، وتأمين حياة كريمة لأسرانا واستئناف الزيارات. 


وأوضح هنية ان الوفد المصري سلمنا الليلة الماضية جدول زمني  لتنفيذ العديد من القضايا المتعلقة بتفاهمات التهدئة.


واضاف :" نراقب مدى الالتزام بتنفيذ التفاهمات ورؤيتنا أن يرى شعبنا إنجاز عملي أكثر مما يسمع.




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