كيفانش, تاتليتوغ, مهدد, بسبب, مبلغ, مالي, ضخم,

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عادت نوال الزغبي إلى زوجها السابق إيلي ديب، لتطوي بذلك صفحة الخلاف الكبير بينهما...
تعرضت الممثلة المصرية رانيا يوسف وذلك بعد كذبة ابريل التي اطلقتها امس الاثنين...
شارك الممثل المصري محمد إمام الجمهور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل...
ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بالأمس بخبر إعتزال الفنانة المصرية شيرين عبد...
عبر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن غضبه بسبب الأقاويل التي طالته في الفترة...
أحيا الفنان محمد رمضان حفله الغنائي الاول داخل مسرح المنارة بالتجمع الخامس،...
بعد مرور أكثر من 5 شهور على إلغاء حفل زفاف المطرب المصري محمد رشاد والمذيعة مي...
علّق محمد شبانة نجل شقيق المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ على ما يشاع عن تحنّط...
يبدو أن تغييراً تاماً سيطرأ على شخصية “جبل” التي يؤديها الممثل تيم حسن في الجزء...
شاركت النجمة السورية كندة علّوش متابعيها عبر حسابها على انستغرام صورة غاية في...