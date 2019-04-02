كيفانش, تاتليتوغ, مهدد, بسبب, مبلغ, مالي, ضخم,

مقابل مشاركته في النسخة التركية من المسلسل العالمي الشهير "Prison Break" طلب الممثل التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ مبلغ مالي كبير جدا وصفه البعض بالخيالي.

فريق الانتاج لم يرضخ لطلب كيفانش تاتليتوغ ورفض طلبه، وهدده بالبديل، حيث أنه إذا لم يقم بتخفيض هذا الاجر الكبير سيتم التعاقد مع ممثل آخر ليؤدي الدور بسعر أقل.تدور قصة العمل نتيجة مؤامرة سياسية يسجن رجل بريء ويحكم علية بالإعدام، وأمله الوحيد الآن في أخية الأصغر، الذي يفتعل جريمة من أجل أن يرسل للسجن نفسه، ويضع خطة من أجل هروبهم معا، بالإضافة لبعض المدنيين الآخرين في السجن، وعلى مدار الحلقات تقابلهما مجموعة من المشكلات والمعضلات المشوقة والمثيرة، فيحاولان حلها من أجل تنفيذ الخطة مهما كلفهما الأمر.