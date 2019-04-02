تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-02 14:48:12 مبارك: إسرائيل اشترطت اعتراف سوريا بها لاسترداد الجولان |  2019-04-02 14:47:00 هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى |  2019-04-02 13:54:57 بلوغ عدد سكان الأرض 7.7 مليار نسمة |  2019-04-02 13:48:53 المدير العام للوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب في زيارة لشفاعمرو |  2019-04-02 13:45:12 الامير ويليام يكرم الامام محمد محمود ويمنحه وسام الامبراطورية |  2019-04-02 12:40:11 فعاليات ونشاطات واسعة في ثانوية عيلوط بمناسبة يوم الاعمال الخيّرية |  2019-04-02 12:30:51 تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة عن أدولف هتلر |  2019-04-02 12:30:41 "صوت واحد" ضد تعديل قوانين السلاح في نيوزيلندا |  2019-04-02 12:07:00 صور - انفجار سيارة في المنطقة الصناعية كرمئيل |  2019-04-02 11:53:05 الفريق النسائي النصراوي لكرة الشبكة البلدي يحصد الجائزة الاولى في أول مبارياته |  2019-04-02 11:33:37 جسم مشبوه تحت سيارة في نتسيرت عيليت واغلاق شوارع |  2019-04-02 11:32:56 المحكمة ترفض طعون بوقف هدم 3 منازل في قلنسوة |  2019-04-02 11:30:53 الحساء يحسن حالة مرضى السكري ويخفض وزنهم |  2019-04-02 11:30:45 نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو الخميس المقبل |  2019-04-02 11:30:24 اليونايتد يضع شرطا وحيدا أمام الريال لضم بوغبا |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

من هو اللاعب والمدرب الأعلى أجرا بالعالم ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير صحفية أجور اللاعبين والمدربين الأعلى في العالم، وتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي فئة اللاعبين، فيما كان مواطنه دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الأغلى بين المدربين.




ويتصدر ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين قائمة اللاعبين، حيث يحصل على 130 مليون يورو في السنة بمجموع الراتب الإجمالي وريع الإعلانات، وفقا لتقرير نشرته مجلة فرانس فوتبول في عددها الصادر هذا الشهر.


 وجاء بالمركز الثاني كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إذ يتقاضى 113 مليون يوروو.



وحل ثالثا نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بأجر يصل إلى 91.5 مليون يورو، ثم أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني بـ44 مليون يورو، ثم في المركز الخامس، غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني 40.2 مليون يورو.


أما فيما يتعلق بقائمة المدربين، فيتقاضى الأرجنتيني سيميوني 41 مليون يورو، وتلاه على القائمة جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق 31 مليون يورو، ثم تيري هنري 25.5 مليون يورو.


وجاء في المركز الرابع الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بمبلغ 24 مليون يورو، ثم إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بـ 23 مليون يورو.


وفي كرة القدم النسائية، تحصل النرويجية آدا هيبيربرغ لاعبة ليون الفرنسي على 400 ألف يورو في السنة كأعلى أجر من بين اللاعبات السيدات.




كلمات متعلقة

من, هو, اللاعب, والمدرب, الأعلى, أجرا, بالعالم, ؟,

تابعونــا

زيدان يرد بقوة: "تنظيف غرفة الملابس" كلام مهين زيدان يرد بقوة: "تنظيف غرفة الملابس" كلام مهين 2019-04-02 | 14:45:46

رغم التغييرات الكبيرة التي ينوي زين الدين زيدان إحداثها في نادي ريال مديد...

صورة - ظهور نادر لزوجة محمد صلاح وابنتهما على شاطئ البحر صورة - ظهور نادر لزوجة محمد صلاح وابنتهما على شاطئ البحر 2019-04-02 | 13:45:38

في ظهور نادر لزوجة اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وثقت صورة...

ماني يتحدث عن "علامة رائعة" على طريق الفوز بالبطولة ماني يتحدث عن "علامة رائعة" على طريق الفوز بالبطولة 2019-04-02 | 12:30:01

يعتقد لاعب فريق ليفربول، السنغالي الدولي ساديو ماني، أن الهدف المتأخر وغير...

اليونايتد يضع شرطا وحيدا أمام الريال لضم بوغبا اليونايتد يضع شرطا وحيدا أمام الريال لضم بوغبا 2019-04-02 | 11:30:24

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وضع شرطا وحيدا...

إيرادات ميسي عن الموسم الحالي 130 مليون يورو إيرادات ميسي عن الموسم الحالي 130 مليون يورو 2019-04-02 | 10:20:46

تتباين الآراء بشدة حين يطل السؤال عن أبرز لاعب في العالم، إذ تتعدد الأسماء...

رونالدو وراموس يكشفان أسرار زيدان رونالدو وراموس يكشفان أسرار زيدان 2019-04-02 | 08:46:51

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس أسباب نجاح مدربه السابق زين...

توتنهام ينضم للصراع على نجم يوفنتوس توتنهام ينضم للصراع على نجم يوفنتوس 2019-04-01 | 23:31:16

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اقتراب رحيل البرازيلي دوجلاس كوستا عن فريقه يوفنتوس،...

دي ليخت حائر بين 4 عمالقة دي ليخت حائر بين 4 عمالقة 2019-04-01 | 19:10:53

مع اقتراب الموسم الكروي من نهايته، بدأت العروض تنهال على المدافع الهولندي ماتياس...

أليجري غير متفائل بشأن كريستيانو رونالدو أليجري غير متفائل بشأن كريستيانو رونالدو 2019-04-01 | 17:00:00

تحلى ماسميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، بعدم التفاؤل، عند الحديث عن موقف...

صلاح في ليفربول - 261 ألف دولار أمريكي أسبوعيا صلاح في ليفربول - 261 ألف دولار أمريكي أسبوعيا 2019-04-01 | 15:40:49

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن قائمة الرواتب الأسبوعية التي يحصل عليها لاعبو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محكمة العمل القطرية عودة ممتحني السياقة لمزاولة عملهم ترشيحا استقبال القدس دخول السيد المسيح احد الشعانين قداس مسيرة اصطدام تراكتورون عامود مصرع شاب مقتل حادث مروع اصابة اخر اسعاف شرطة ساهر حجيرات بئر المكسور استمرار اعمال البحث عن الفتى 14 عاما جسر الزرقاء شاطئ البحر غرق غواصة خفر سواحل مطار بن غوريون اكتظاظ اليوم الاكثر مسافر 85 الف رحلات تركيا اسرائيل سياحةمصرع شخص اصابة اطلاق نار على مقهى مدينة نهاريا حريق مكاتب بتسيلم حقوق الانسان القدس مدينة طاقم تحقيق اضرار النيران اطفاء اصابة خطيرة اطلاق نار البعنة أبو سنان دير الاسد حادث مجهول اسعاف شرطة تحقيق مستشفى شاب قرية عصابة نصب احتيال عرعرة المثلث اكثر من مليون شيكل اعتقال بنوك زبائن الطبيب محمد زيدان يحيى ينقذ حياة مسنة تعرضت لكسر في فقرات الرقبة مستشفى العفولة اصحابالقامةوزارة الصحة طحينة الامير أديرت بشكل غير مهني مغير مسؤول جلسة استماع تشييع جثمان نشأت ملحم قرية عرعره اليوم الاحد ريال مدريديلا شوتبث مباشر ريال مدريدمشاهدة يوتويب يوتويب ريال مدريدمباراة ريال مدريد وملقافيديو الناصرة محاولة اطلاق نار سيارة دراجة نارية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com