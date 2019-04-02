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هل اصبح قصر شاكيرا ملكا لنانسي عجرم؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هل اصبح قصر شاكيرا في ميامي بيتش ملكا لـ نانسي عجرم؟فنمواضيع مختارة بواسطة نورث سامي - منذ 7 ساعات 02724شارك على تويتر شارك على الفايسبوك    نانسي عجرم مع قصرها الجديدنانسي عجرم مع قصرها الجديد


 قالت الاعلامية نضال الاحمدية ان الدكتور فادي الهاشم زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم قد اشترى قصر الفنانة شاكيرا في ميامي بيتش وفي ولاية فلوريدا الامريكية واهداه الى زوجته.


 وبحسب الاحمدية فقد اشترى فادي الهاشم القصر بمبلغ 11.648 مليون دولار امريكي وقدمه هدية الى نانسي عجرم.


وتابعت ان نانسي عجرم سبق وان ابدت اعجابها بالقصر بعد ان شاهدته على الانترنت ففاجأها الهاشم واشتراه لها هدية مولودتهما الثالثة.




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