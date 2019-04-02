تحذير, للحوامل, من, نوبات, العمل, المسائية,

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تحتوي فاكهة الرمّان على مغذيات عديدة تزوّد الحامل باحتياجات هامة لنمو الطفل...
يعتقد كثيرون ممن يسعون للحفاظ على بشرتهم نضرة أن السر يكمن في اتقاء أشعة الشمس...
أعلن خبراء جامعة تورنتو الكندية أن تحول مرضى السكري إلى الأطعمة السائلة...
نبهت دراسة طبية، إلى أن الحوامل اللائي يعملن نوبتي عمل مسائيتين على الأقل في...
حذّرت دراسة جديدة من إعادة استخدام الزيت الذي سبق قلي الطعام فيه لأنه يزيد من نمو...
خلصت دراسة جديدة إلى أن الحوامل اللائي يعملن نوبتي عمل ليلاً على الأقل في أسبوع...
أفاد تقرير جديد بأن عدسات لاصقة تجريبية لا تعمل فقط على تحسين الرؤية بل أيضاً على...
كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تزيد لديهم عوامل الإصابة بأمراض القلب مثل...
اكتشف علماء من أستراليا أن السمنة والإفراط في تناول الكحول من العوامل التي تزيد...
أظهرت نتائج دراسة شاملة أجراها علماء جامعة لوما لندا الأمريكية خطرا مميتا للحوم...