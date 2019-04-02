تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-02 14:48:12 مبارك: إسرائيل اشترطت اعتراف سوريا بها لاسترداد الجولان |  2019-04-02 14:47:00 هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى |  2019-04-02 13:54:57 بلوغ عدد سكان الأرض 7.7 مليار نسمة |  2019-04-02 13:48:53 المدير العام للوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب في زيارة لشفاعمرو |  2019-04-02 13:45:12 الامير ويليام يكرم الامام محمد محمود ويمنحه وسام الامبراطورية |  2019-04-02 12:40:11 فعاليات ونشاطات واسعة في ثانوية عيلوط بمناسبة يوم الاعمال الخيّرية |  2019-04-02 12:30:51 تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة عن أدولف هتلر |  2019-04-02 12:30:41 "صوت واحد" ضد تعديل قوانين السلاح في نيوزيلندا |  2019-04-02 12:07:00 صور - انفجار سيارة في المنطقة الصناعية كرمئيل |  2019-04-02 11:53:05 الفريق النسائي النصراوي لكرة الشبكة البلدي يحصد الجائزة الاولى في أول مبارياته |  2019-04-02 11:33:37 جسم مشبوه تحت سيارة في نتسيرت عيليت واغلاق شوارع |  2019-04-02 11:32:56 المحكمة ترفض طعون بوقف هدم 3 منازل في قلنسوة |  2019-04-02 11:30:53 الحساء يحسن حالة مرضى السكري ويخفض وزنهم |  2019-04-02 11:30:45 نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو الخميس المقبل |  2019-04-02 11:30:24 اليونايتد يضع شرطا وحيدا أمام الريال لضم بوغبا |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

زيدان يرد بقوة: "تنظيف غرفة الملابس" كلام مهين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رغم التغييرات الكبيرة التي ينوي زين الدين زيدان إحداثها في نادي ريال مديد الإسباني، فإن المدرب الفرنسي مستعد للدفاع عن لاعبيه حتى آخر لحظة لهم مع النادي.



ورفض "زيزو" الإفصاح عن أسماء الذين سيغادرون في الانتقالات الصيفية، معتبرا أن تعبير "تنظيف غرفة الملابس" يعد مهينا لهم.


وقال زيدان: "هناك الكثير من الأشياء التي تحدثنا عن تغييرها العام المقبل، لكن يجب احترام جميع اللاعبين هنا".


وتابع: "الحديث عن تنظيف (غرفة الملابس) (الاستغناء عن عدد مع اللاعبين) يبدو مهينا.. سوف نجري تغييرات لكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عنها، سنناقشها في وقت لاحق".


ويعد المدافع رافايل فاران أحد اللاعبين الذين طالتهم الشائعات، إذ ذكرت تقارير صحفية أنه سيغادر النادي الملكي قريبا، إلا أن "زيزو" علق أخيرا على الأمر قائلا: "لا أريد مدريد من دون فاران.. إنه لاعب صغير وقد بقي هنا لـ8 سنوات، ويقدم أداء جيدا"، وفق ما ذكر موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية.


وأشار المدرب الفرنسي إلى أن فاران لم يخبره بأي قرار بخصوص الرحيل عن النادي، معتبرا أن اللاعب يعي تماما أنه يلعب "في أفضل ناد في العالم، وقد فاز بالفعل بالعديد من الألقاب معه".

وفيما يتعلق بمهارات ابن زيدان، حارس المرمى لوكا (20 عاما) الذي يلعب أيضا لريال مدريد، رد زيدان على من يقولون إن السبب في لعب لوكا هو "والده وعلاقاته في عالم الكرة"، بالقول: "هذه الانتقادات لا تغير أي شيء، فمن يعرفني يعرف أن لوكا هنا بسبب جدارته، لا أكثر".


وأضاف: "إنه يلعب لريال مدريد لمدة 16 عاما، مثله مثل داني كارفاخال. لوكا واحد منهم".


وتابع: "ثم يريد الناس اللجوء لحجة العلاقات الشخصية.. هذا أمر لا يهمني".




كلمات متعلقة

زيدان, يرد, بقوة:, "تنظيف, غرفة, الملابس", كلام, مهين,

تابعونــا

صورة - ظهور نادر لزوجة محمد صلاح وابنتهما على شاطئ البحر صورة - ظهور نادر لزوجة محمد صلاح وابنتهما على شاطئ البحر 2019-04-02 | 13:45:38

في ظهور نادر لزوجة اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وثقت صورة...

ماني يتحدث عن "علامة رائعة" على طريق الفوز بالبطولة ماني يتحدث عن "علامة رائعة" على طريق الفوز بالبطولة 2019-04-02 | 12:30:01

يعتقد لاعب فريق ليفربول، السنغالي الدولي ساديو ماني، أن الهدف المتأخر وغير...

اليونايتد يضع شرطا وحيدا أمام الريال لضم بوغبا اليونايتد يضع شرطا وحيدا أمام الريال لضم بوغبا 2019-04-02 | 11:30:24

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وضع شرطا وحيدا...

إيرادات ميسي عن الموسم الحالي 130 مليون يورو إيرادات ميسي عن الموسم الحالي 130 مليون يورو 2019-04-02 | 10:20:46

تتباين الآراء بشدة حين يطل السؤال عن أبرز لاعب في العالم، إذ تتعدد الأسماء...

رونالدو وراموس يكشفان أسرار زيدان رونالدو وراموس يكشفان أسرار زيدان 2019-04-02 | 08:46:51

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس أسباب نجاح مدربه السابق زين...

توتنهام ينضم للصراع على نجم يوفنتوس توتنهام ينضم للصراع على نجم يوفنتوس 2019-04-01 | 23:31:16

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اقتراب رحيل البرازيلي دوجلاس كوستا عن فريقه يوفنتوس،...

دي ليخت حائر بين 4 عمالقة دي ليخت حائر بين 4 عمالقة 2019-04-01 | 19:10:53

مع اقتراب الموسم الكروي من نهايته، بدأت العروض تنهال على المدافع الهولندي ماتياس...

أليجري غير متفائل بشأن كريستيانو رونالدو أليجري غير متفائل بشأن كريستيانو رونالدو 2019-04-01 | 17:00:00

تحلى ماسميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، بعدم التفاؤل، عند الحديث عن موقف...

صلاح في ليفربول - 261 ألف دولار أمريكي أسبوعيا صلاح في ليفربول - 261 ألف دولار أمريكي أسبوعيا 2019-04-01 | 15:40:49

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن قائمة الرواتب الأسبوعية التي يحصل عليها لاعبو...

بنزيما يحقق ما عجز عنه ميسي ورونالدو وراؤول بنزيما يحقق ما عجز عنه ميسي ورونالدو وراؤول 2019-04-01 | 14:40:47

حقق النجم الفرنسي كريم بنزيما هداف نادي ريال مدريد، إنجازا تاريخيا ورقما فريدا من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الزوجان علي منير زبيدات ثلاثة توائم مستشفى العالئة المقدسة يرزقان ذكور مصرع عربي شاب جواريش الرملة اطلاق نار تهديد الشرطة سلاح اطلاق جبريل جاروشي ام الفحم تظاهرة المسجد الاقصى توفيق الياس ياسمين كتيلي كتيلة قضاة قاضية قاضي الناصرة محكمة مركزية صلح مدرسة الكرمة تحتفل تخريج الفوج الاول طلابها مدينة حيفا حزب التجمع رشاوى نصب احتيال اموال اعتقالات صفوف الشرطة التحقيق قضية زجاجات . حارقة القاء خيمة مدرسة بلدة أشبال قرب سخنين منطقة مسجاف شب حريق كراج سيارات المنطقة الصناعية مدينة طمرة اطفاء نار نيران اطفاء سخنين اتحاد ابناء مباراة مكابي تل ابيب الشرطة استعدادات خاصة نصف نهائي كأس الدولة مباراة فريق اصابتان متوسطتان مفترق شفاعمرو حادث طرق شاحنة رافعة اسعاف شرطة حريق انفجار اصابة امرأة شارع هركيفت رشيون لتسيون اطفاء شرطة تخليص عالقة عامل اصابة طمرة منطقة صناعية مدينة علاج متوسطة رؤى مازن غطاس ArabCasting برنامج دعم تصويت الشابة الحركة الاسلامية تحريض نتانياهو السفير البريطاني اجتماع وادي عارة رؤساء مجالس محلية بلديات ديفيد كوراي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com