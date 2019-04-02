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بلوغ عدد سكان الأرض 7.7 مليار نسمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصل عدد سكان العالم حتى 2019 إلى 7.7 مليار نسمة، وذكر تقرير أممي، أن عدد سكان المعمورة سيبلغ 9.7 مليار نسمة مع حلول 2050، و11.2 مليار في 2100.



وأضاف التقرير، المعروض على لجنة السكان والتنمية التي بدأت يوم أمس جلستها الحادية والخمسين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن نمو عدد سكان الأرض يترافق بتزايد نسبة الشيخوخة، وانخفاض معدلات المواليد، في ظل ازدياد التوسع الحضري المتسارع.


وقال التقرير، إن المستوى المتوسط للولادات في العالم، يبلغ حاليا 2.5 طفل لكل امرأة، ومع حلول 2030 سيبلغ حوالي 2.4.


أما سكان الأرض ممن في سن الـ65 عاما فما فوق، فإن نسبتهم من إجمالي السكان ستزداد، ويؤكد التقرير أن زهاء نصف كبار السن في العالم اليوم لا يتلقون معاشات تقاعدية.


وأشار التقرير إلى أنه يعيش حوالي 56٪ من سكان العالم اليوم في المدن، فيما سيمثل سكان المدن في 2050 حوالي 68٪ من إجمالي أهل الأرض.


وتفيد دراسات سابقة، بأن الهند ستصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث ستتفوق على الصين بحلول 2022.




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