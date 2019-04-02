المدير, العام, للوزارة, التربية, والتعليم, شموئيل, أبواب, في, زيارة, لشفاعمرو,

زار هذا الصّباح المدير العام للوزارة شموئيل أبواب مدينة شفاعمرو للاطلاع عن كثب على جهاز التّربية والتّعليم في المدينة ومواكبة تطبيق برامج الوزارة كذلك الاستماع من الحقل عن جهاز التّعليم في القرية . بداية التقى المدير العام رئيس المدينة السّيّد عرسان ياسين واستمع منه عن الاحتياجات والنّواقص في جهاز التّعليم . شارك في اللقاء مديرة لواء الشّمال د. أورنا سمحون ، السّيّد عبد الله خطيب مدير قسم كبير التّعليم العربي وعدد من المفتّشين يذكر منهم احمد بدران مفتّش لواء الشّمال ، والمفتّشون خالد حجازي ، أخلاص سيد أحمد ونجاح عمر اضافة لموظّفي جهاز التّعليم في مدينة شفاعمرو ومن ثّم قام المدير العام والوفد المرافق بجولة شملت ابتدائيّة جبّور جبّور، الشّاملة ج ، الشّاملة أ على اسم المرحوم الشّيخ صالح خنيفس، البرج والخروبيّة .

شفاعمرو: معطيات عامّةرئيس المدينة: عرسان ياسين .مديرة قسم المعارف: رنا صبحالمفتّش: خالد حجازيالتّفتيش على الطفولة المبكّرة: أخلاص سيد احمد ونجاح عمر.عدد الرّوضات : 78عدد المدارس: 25 مدرسة وثلاثة مراكز اثراء.عدد الطلاب: 10,838عدد المعلّمين/ات: 826معدّل البجروت %49.5 ( المعدّل القطري%68.2) .التّربية اللا منهجيّة :برنامج تحدّيات 1,666.892 شاقلا( ومن السّلطة المحليّة 428 ألف شاقل ) ، قانون الشّبيبة : 117 ألف شاقل، مدينة الشّبيبة : 85 ألف شاقل عدد اعضاء حركات ومنظّمات الشّبّيبة : حركة الكشّاف العربيّة الدّرزيّة 300 ، كشّاف السّلام 400 ، الكشّاف الكاثوليكي 120 ، حركة الشّبّيبة الدّرزيّة 53 ، حركة أجنحة كرمبو 100 .ميزانيّة بناء وتطوير(من العام 2015-2018) : تمّ المصادقة على ميزانيّة 22,607,856 شاقلا لبناء روضات ومدارس آخرها الشّاملة الجديدة أبو شهاب المرحلة الخامسة بميزانيّة 3,953,565 شاقلا .اضافة على ذلك تمّ تخصيص ميزانيّات لتجديد المدارس : 1,050,000 للمدرسة التّكنولوجيّة و-48,000 للمركز التّربوي وميزانيّات لبناء أفنيّة في المدارسالمحطّة الأولى:ابتدائيّة جبّور جبّورمديرة المدرسة : مرفت عزّامعدد الطلاب: 263 طالباميزانيّة الطالب الواحد : 16,908 شاقلا .في المدرسة عدّة برامج ومنها برنامج مشترك للمعلّمين والأهالي، اللغة العبريّة على تواصل .عدد الطلاب المشتركين في الدّورات اللا منهجيّة : 150المحطّة الثّانيّة : الشّاملة جمدير المدرسة: المربّي جلال حماده( مدير الاعداديّة المربّي يوسف صبح )عدد الطلاب: 897ميزانيّة الطالب الواحد: 20,679شاقلافي المدرسة برالمج عديدة مثل مروم، مبار واتجار . يشارك 145 طالبا في التّعليم التّكنولوجي، هناك تخصّصات مثل هندسة برمجه، اتّصال واعلام ، حوسبة .عدد الحاصلين على بجروت :%43.7 ، عدد المتقدّمين ل 5 وحدات رياضيّات : %7.9 ، عدد المتقدّمين ل- 5 وحدات في اللغة الانجليزيّة %15.1 .عدد الطلاب في أطر التّربية اللا منهجيّة: 274المحطّة الثّالثة: الشّاملة أ على اسم المرحوم الشّيخ صالح خنيفسمدير المدرسة: المربّي سلمان أبو عبيد ، مدير الاعداديّة فؤاد سعده .عدد الطلاب 964ميزانيّة الطالب الواحد : 19,944 شاقلا .برامج في المدرسة: تميّز 2000 ، كريف، براعم العلوم ، براعم التّخنيون، تحدّيات ، التّربية لمهنة المستقبل، روّاد ، رياضيّات لطلاب الصّفوف السّابعة ، سولموت في اللغة الانجليزيّة ، مبار، اتجار وتلام .تعليم تكنولوجي: 47 طالبافي المدرسة تخصّصات عديدة منها: بيوتكنولوجيا، الاتّصال الالكتروني، هندسة برمجه .نسبة الطلاب الحاصلين على شهادة بجروت : %75 فوق المعدّل القطري ( %68 ) . نسبة المتقدّمين ل- 5 وحدات رياضيّات : %4.5 والمتقدّمين ل- 5 وحدات في اللغة الانجليزيّة % 27.3المحطّة الرّابعة: مدرسة الخّروبيّةمدير المدرسة: ذياب سواعدالمفتّش : موسى حلفعدد الطلاب: 194في المدرسة عدّة برامج منها 360 ، غرفة احتواء، كريف، روبوتيكا، العبريّة على تواصلعدد الطلاب في التّربية اللا منهجيّة: 214المحطّة الخامسة : البرجمدير المدرسة عمر خالديعدد الطلاب : 312المدرسة رائدة في مجال التّربية الديجيتاليّة ، يشارك في أطر التّربية اللا منهجيّة 97 طالبا .المدرسة حازت على جائزة اللواء .المدير العام للوزارة شموئيل أبواب بعد أن استمع في كل مدرسة عن معطيات المدرسة والبرامج التّربويّة التي تطبّق فيها عرض رؤيته التّربويّة مثل أهميّة التّركيز على التّحصيل العلمي في امتحانات المتساف ، البجروت وأهميّة تقدّم الطلاب ل- 5 وحدات في الرياضيّات ، اللغة الانجليزيّة والعلوم كذلك أهميّة تقليص ظاهرة العنف وتوفير مناخ تعليمي داعم للطلاب . المدير العام للوزارة تحدّث أيضا عن أهميّة تعزيز اللغة العربيّة واللغة العبريّة خاصّة المحكيّة لمساعدة الطلاب الاندماج مستثبلا في سوق العمل وفي مؤسّسات التّعليم العالي كذلك تحدّث المدير العام على أهميّة مشاركة الطلاب في أطر التّربية اللا منهجيّة والدّورات المجانيّة في اطار برنامج تحدّيات وبرنامج تعزيز الشّمال وعلى أهميّة تذويت قيم الانتماء والعطاء والتّطوّع واندماج الطلاب في حركات ومنظّمات الشّبّيبة وتنمية ثقافة الفراغ خاصّة وأنّ الوزارة استثمرت في السّنوات الأخيرة الكثير من المواد والميزانيّات لدعم التّعليم اللا منهجي .من الجدير ذكره بأنّ هذه الزّياره هي ليست المرّة الأولى التي يقوم بها المدير العام بزيارة شفاعمرو للاطلاع على جهاز التّعليم وهو يقوم بذلك بين الفترة والأخرى لمواكبة تقدّم وتطبيق برامج الوزارة لضمان النّهوض بجهاز التّعليم .