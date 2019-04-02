الامير, ويليام, يكرم, الامام, محمد, محمود, ويمنحه, وسام, الامبراطورية,

كرم الأمير ويليام دوق كامبريدج في بريطانيا إمام مسجد في لندن، ومنحه وسام الامبراطورية البريطانية.

جاء التكريم بعد أن أنقذ الإمام محمد محمود، منفذ عملية الدهس الإرهابية التي استهدفت عددا من المصلين قرب مسجد “فينسبري بارك” في العاصمة البريطانية لندن عام 2017، ومنع الشبان الغاضبين من التنكيل به بعد أن نجحوا في السيطرة عليه.لاقى تصرف الإمام إشادات واسعة في بريطانيا، حيث وصف بـ”البطل”، لكن محمود أكد أنه كان يقوم بواجبه؛ حتى لا تحدث كارثة.وأكد محمود أن هذا الهجوم أكد له أن “الإسلاموفوبيا” شيء حقيقي هدفه بث الخوف وزعزعة الاستقرار في المجتمع.