تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-02 14:48:12 مبارك: إسرائيل اشترطت اعتراف سوريا بها لاسترداد الجولان |  2019-04-02 14:47:00 هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى |  2019-04-02 13:54:57 بلوغ عدد سكان الأرض 7.7 مليار نسمة |  2019-04-02 13:48:53 المدير العام للوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب في زيارة لشفاعمرو |  2019-04-02 13:45:12 الامير ويليام يكرم الامام محمد محمود ويمنحه وسام الامبراطورية |  2019-04-02 12:40:11 فعاليات ونشاطات واسعة في ثانوية عيلوط بمناسبة يوم الاعمال الخيّرية |  2019-04-02 12:30:51 تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة عن أدولف هتلر |  2019-04-02 12:30:41 "صوت واحد" ضد تعديل قوانين السلاح في نيوزيلندا |  2019-04-02 12:07:00 صور - انفجار سيارة في المنطقة الصناعية كرمئيل |  2019-04-02 11:53:05 الفريق النسائي النصراوي لكرة الشبكة البلدي يحصد الجائزة الاولى في أول مبارياته |  2019-04-02 11:33:37 جسم مشبوه تحت سيارة في نتسيرت عيليت واغلاق شوارع |  2019-04-02 11:32:56 المحكمة ترفض طعون بوقف هدم 3 منازل في قلنسوة |  2019-04-02 11:30:53 الحساء يحسن حالة مرضى السكري ويخفض وزنهم |  2019-04-02 11:30:45 نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو الخميس المقبل |  2019-04-02 11:30:24 اليونايتد يضع شرطا وحيدا أمام الريال لضم بوغبا |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هل عادت نوال الزغبي إلى زوجها السابق إيلي ديب !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عادت نوال الزغبي إلى زوجها السابق إيلي ديب، لتطوي بذلك صفحة الخلاف الكبير بينهما ولتعيد لم شمل العائلة.



حدث ذلك عقب مساعٍ كبيرة وطويلة امتدت منذ سنوات قادتها أم نوال لتصلح ما بين بنتيها لأن شقيقة نوال متزوجة من شقيق إيلي والمصيبة التي عاشتها نوال مع إيلي انعكست على كل العائلة بما فيها أهل إيلي وأهلها وأدت إلى قطيعة بين الشقيقتين استمرت حتى اليوم فالتقيتا وتعانقتا وبكيتا شوقاً لبعضهما.

 تيا إبنتهما كان لها الفضل الكبير أيضاً بإعادة الأمور إلى نصابها، وإقناع والدتها بتغيّر رأيها وأن إيلي سيكون خاتماً بيدها، وسيقدم لعائلته ما حرمها منه على مدار سنوات طويلة.


تيا حضرت حفل إطلاق ألبوم والدتها (كدة باي)، وصالحتها بعدما كانت وافقت نوال على الرجوع إلى إيلي.. هل يا ترى تردد نوال الآن أغنية شادية الشهيرة: “ما أحلى الرجوع إليه”.


نوال التي عانت من إبتعاد إبنتها عنها، بعدما قررت الإنتقال إلى منزل والدها، اضطرت للموافقة على رغبة تيا وكل عناصر العائلة، وهكذا تكون قد منحت طليقها فرصة جديدة.


الزواج سيتم في قبرص وسيكون مدنياً لأن الزواج الكنسي محرم لدى المسيحيين في حالة نوال وإيلي.



كنّا تساءلنا عن باقة الورود الصفراء التي أهدتها الإبنة للوالدة بخفاءٍ، دون أن تذكرا بعضهما بمناسبة عيد الأم، ليتبين أنها من طليقها إيلي الذي أرسلها لنوال مع ابنته، وعليها بطاقة كتب فيها: (أحبك نونو، ما زلت بحاجةٍ إلى فرصة أخرى منك، لكي أثبت لك كم غيّرني بعدكِ عني!).


إلا أن نوال ترفض الإعلان عن عودتها لإيلي في الوقت الراهن، وطلبت أن تكون علاقتهما سريةً إلى أن يتزوجا في قبرص من جديد.




كلمات متعلقة

هل, عادت, نوال, الزغبي, إلى, زوجها, السابق, إيلي, ديب, !,

تابعونــا

رانيا يوسف تتعرض للسخرية بعد كذبة “Game of thrones” رانيا يوسف تتعرض للسخرية بعد كذبة “Game of thrones” 2019-04-02 | 12:30:12

تعرضت الممثلة المصرية رانيا يوسف وذلك بعد كذبة ابريل التي اطلقتها امس الاثنين...

محمد إمام وسط بطلات مسلسله الرمضاني الجديد محمد إمام وسط بطلات مسلسله الرمضاني الجديد 2019-04-02 | 11:30:26

شارك الممثل المصري ​محمد إمام​ الجمهور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل...

ما حقيقة إعتزال شيرين عبد الوهاب؟ ما حقيقة إعتزال شيرين عبد الوهاب؟ 2019-04-02 | 08:48:13

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بالأمس بخبر إعتزال الفنانة المصرية ​شيرين عبد...

ماذا قال زوج أنغام عن "الزوجة الأولى" و"فارق السن"؟ ماذا قال زوج أنغام عن "الزوجة الأولى" و"فارق السن"؟ 2019-04-01 | 19:07:39

عبر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن غضبه بسبب الأقاويل التي طالته في الفترة...

حفل غنائي أسطوري للنجم المصري محمد رمضان بحضور الآلاف حفل غنائي أسطوري للنجم المصري محمد رمضان بحضور الآلاف 2019-04-01 | 17:02:33

أحيا الفنان محمد رمضان حفله الغنائي الاول داخل مسرح المنارة بالتجمع الخامس،...

الصور الأولى لمحمد رشاد ومي حلمي من شهر العسل الصور الأولى لمحمد رشاد ومي حلمي من شهر العسل 2019-04-01 | 15:40:33

بعد مرور أكثر من 5 شهور على إلغاء حفل زفاف المطرب المصري محمد رشاد والمذيعة مي...

عائلة "العندليب الأسمر" توضح حقيقة عدم تحلل جثمانه عائلة "العندليب الأسمر" توضح حقيقة عدم تحلل جثمانه 2019-04-01 | 14:40:04

علّق محمد شبانة نجل شقيق المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ على ما يشاع عن تحنّط...

مشاهد جريئة لـ سيرين عبدالنور وتيم حسن في الهيبة الحصاد! مشاهد جريئة لـ سيرين عبدالنور وتيم حسن في الهيبة الحصاد! 2019-04-01 | 12:55:35

يبدو أن تغييراً تاماً سيطرأ على شخصية “جبل” التي يؤديها الممثل تيم حسن في الجزء...

تعليق مؤثر من كندة علوش على صورة لعمرو يوسف وطفلتيهما تعليق مؤثر من كندة علوش على صورة لعمرو يوسف وطفلتيهما 2019-04-01 | 11:40:26

شاركت النجمة السورية كندة علّوش متابعيها عبر حسابها على انستغرام صورة غاية في...

نادين نجيم تعلن نيتها اعتزال الفن في عمر الاربعين! نادين نجيم تعلن نيتها اعتزال الفن في عمر الاربعين! 2019-04-01 | 10:06:28

كشفت الممثلة اللبنانية نادين نجيم نسيب عن سنها ونيتها في الاعتزال بعد سنوات وذلك...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids النقب مشاركة مسيرة وادي زبالة حافلات العودة 19 النكبة وليد شناوي قرية المكر الجديدة العثور جثة شاب سيارة حرش قرب مجد الكروم عملية طعن باب العامود القدس اصابات الشرطة اسعاف تصفية حرس الحدود الاق نار الشيخ رائد صلاح يحذر تركيب كاميرات مراقبة المسجد الاقصى المبارك القدس مسيرة سياراة معلمي سياقة معلمو أزمة تستات شارع الشاطئ عرب يهود اضراب مشغل رافعة مصرع ورشة بناء نتانيا هلال موسى كفر مندا يوقع في فريق اتحاد ابناء سخنين الدرجة العليا احتراق 3 حافلات في قرية عين ماهل اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة اطفاء اخماد ادهم هادية اخاء الناصرة تكريم مباراة اللد مسيرة كروية ناجحة حمى مالطية ام الفحم اصابة شخصين بكتيريا أغنام حليب أجبان جثة فتاة قاصر عليها علامات عنف منتزه وجدان ابو حميد قرية مسرى سميع وفاة شرطة اسعاف انتشار مكثف شرطة شفاعمرو مقتل ميرفت زيدان أبو جليل طعنا علامات عنف تشريح فتاة علاقة مع خالها تلد ابن منطقة القدس يحدث في البلاد طالب جامعي معلم بديل تخابر تل السبع الجهاد الاسلامي النقب تخابر نشطاء اعتقال الاردن شاب معليا حفل احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد قرية أهالي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com