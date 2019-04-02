هل, شرب, عصير, الرمّان, أثناء, الحمل, آمن, ؟,

تحتوي فاكهة الرمّان على مغذيات عديدة تزوّد الحامل باحتياجات هامة لنمو الطفل وسلامة الحمل. ويعتبر أكل الرمّان آمناً تماماً للحامل، لكن وفقاً لدراسة صدرت عام 2011 ربما من الأفضل عدم شرب عصير الرمّان خلال أشهر الحمل قبل التحدث مع الطبيب.

الألياف. يحتوي مقدار نصف الكوب من حب الرمّان عند أكله على 5 غرامات من الألياف. وتعتبر الألياف ضرورية لتفادي الإمساك الذي تشكو منه نصف الحوامل تقريباً. وتحث توصيات الحمل على تناول ما بين 25 و30 غراماً من الألياف.الحديد وفيتامين "سي". تمتاز فاكهة الرمّان بأنها تجمع ما بين الحديد وفيتامين "سي" اللازم لامتصاص المعدن الهام. وتفيد التقارير الطبية بأن 18 بالمائة من الحوامل في المجتمعات المتقدمة تعاني من الأنيميا، ويلعب الحديد دوراً هاماً في توصيل المغذيات للجنين. لذلك من المفيد أكل الرمّان أثناء الحمل.وتفيد دراسات أجريت عام 2005 بأن تناول فاكهة الرمّان أثناء الحمل يعزّز من نمو خلال دماغ الجنين، ويحميها من تشوهات النمو.لكن وفقاً لدراسات أخرى من جامعة مريلاند عند تناول الحامل عصير الرمّان والذي تعرّضت بذوره للعصر تتزايد احتمالات انقباضات الرحم، ما يهدد بولادة مبكرة. لذلك من الأفضل الحصول على فوائد الرمّان من أكله وليس شرب عصيره.