تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-02 14:48:12 مبارك: إسرائيل اشترطت اعتراف سوريا بها لاسترداد الجولان |  2019-04-02 14:47:00 هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى |  2019-04-02 13:54:57 بلوغ عدد سكان الأرض 7.7 مليار نسمة |  2019-04-02 13:48:53 المدير العام للوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب في زيارة لشفاعمرو |  2019-04-02 13:45:12 الامير ويليام يكرم الامام محمد محمود ويمنحه وسام الامبراطورية |  2019-04-02 12:40:11 فعاليات ونشاطات واسعة في ثانوية عيلوط بمناسبة يوم الاعمال الخيّرية |  2019-04-02 12:30:51 تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة عن أدولف هتلر |  2019-04-02 12:30:41 "صوت واحد" ضد تعديل قوانين السلاح في نيوزيلندا |  2019-04-02 12:07:00 صور - انفجار سيارة في المنطقة الصناعية كرمئيل |  2019-04-02 11:53:05 الفريق النسائي النصراوي لكرة الشبكة البلدي يحصد الجائزة الاولى في أول مبارياته |  2019-04-02 11:33:37 جسم مشبوه تحت سيارة في نتسيرت عيليت واغلاق شوارع |  2019-04-02 11:32:56 المحكمة ترفض طعون بوقف هدم 3 منازل في قلنسوة |  2019-04-02 11:30:53 الحساء يحسن حالة مرضى السكري ويخفض وزنهم |  2019-04-02 11:30:45 نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو الخميس المقبل |  2019-04-02 11:30:24 اليونايتد يضع شرطا وحيدا أمام الريال لضم بوغبا |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هل شرب عصير الرمّان أثناء الحمل آمن ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحتوي فاكهة الرمّان على مغذيات عديدة تزوّد الحامل باحتياجات هامة لنمو الطفل وسلامة الحمل. ويعتبر أكل الرمّان آمناً تماماً للحامل، لكن وفقاً لدراسة صدرت عام 2011 ربما من الأفضل عدم شرب عصير الرمّان خلال أشهر الحمل قبل التحدث مع الطبيب.



الألياف. يحتوي مقدار نصف الكوب من حب الرمّان عند أكله على 5 غرامات من الألياف. وتعتبر الألياف ضرورية لتفادي الإمساك الذي تشكو منه نصف الحوامل تقريباً. وتحث توصيات الحمل على تناول ما بين 25 و30 غراماً من الألياف.


الحديد وفيتامين "سي". تمتاز فاكهة الرمّان بأنها تجمع ما بين الحديد وفيتامين "سي" اللازم لامتصاص المعدن الهام. وتفيد التقارير الطبية بأن 18 بالمائة من الحوامل في المجتمعات المتقدمة تعاني من الأنيميا، ويلعب الحديد دوراً هاماً في توصيل المغذيات للجنين. لذلك من المفيد أكل الرمّان أثناء الحمل.


وتفيد دراسات أجريت عام 2005 بأن تناول فاكهة الرمّان أثناء الحمل يعزّز من نمو خلال دماغ الجنين، ويحميها من تشوهات النمو.


لكن وفقاً لدراسات أخرى من جامعة مريلاند عند تناول الحامل عصير الرمّان والذي تعرّضت بذوره للعصر تتزايد احتمالات انقباضات الرحم، ما يهدد بولادة مبكرة. لذلك من الأفضل الحصول على فوائد الرمّان من أكله وليس شرب عصيره.




كلمات متعلقة

هل, شرب, عصير, الرمّان, أثناء, الحمل, آمن, ؟,

تابعونــا

تحذير للحوامل من نوبات العمل المسائية تحذير للحوامل من نوبات العمل المسائية 2019-04-02 | 14:45:23

نبهت دراسة طبية، إلى أن الحوامل اللائي يعملن نوبتي عمل مسائيتين على الأقل في...

هذه الأطعمة تحولك "عجوزا" .. احذروها هذه الأطعمة تحولك "عجوزا" .. احذروها 2019-04-02 | 12:30:30

يعتقد كثيرون ممن يسعون للحفاظ على بشرتهم نضرة أن السر يكمن في اتقاء أشعة الشمس...

الحساء يحسن حالة مرضى السكري ويخفض وزنهم الحساء يحسن حالة مرضى السكري ويخفض وزنهم 2019-04-02 | 11:30:53

أعلن خبراء جامعة تورنتو الكندية أن تحول مرضى السكري إلى الأطعمة السائلة...

تحذير للحوامل من نوبات العمل المسائية تحذير للحوامل من نوبات العمل المسائية 2019-04-02 | 10:20:49

نبهت دراسة طبية، إلى أن الحوامل اللائي يعملن نوبتي عمل مسائيتين على الأقل في...

دراسة: إعادة استخدام الزيت يسبب سرطان الثدي دراسة: إعادة استخدام الزيت يسبب سرطان الثدي 2019-04-02 | 08:43:15

حذّرت دراسة جديدة من إعادة استخدام الزيت الذي سبق قلي الطعام فيه لأنه يزيد من نمو...

دراسة تؤكد انالعمل ليلاً.. قد يفقد الأم جنينها دراسة تؤكد انالعمل ليلاً.. قد يفقد الأم جنينها 2019-04-01 | 23:29:29

خلصت دراسة جديدة إلى أن الحوامل اللائي يعملن نوبتي عمل ليلاً على الأقل في أسبوع...

عدسات لاصقة لعلاج حساسية العين قد تطرح قريباً! عدسات لاصقة لعلاج حساسية العين قد تطرح قريباً! 2019-04-01 | 19:09:48

أفاد تقرير جديد بأن عدسات لاصقة تجريبية لا تعمل فقط على تحسين الرؤية بل أيضاً على...

هكذا يتأثر المخ بأمراض القلب.. ويحدث الخرف هكذا يتأثر المخ بأمراض القلب.. ويحدث الخرف 2019-04-01 | 17:05:49

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تزيد لديهم عوامل الإصابة بأمراض القلب مثل...

سببان رئيسان للإصابة بسرطان الثدي يمكن تجنبهما سببان رئيسان للإصابة بسرطان الثدي يمكن تجنبهما 2019-04-01 | 15:40:43

اكتشف علماء من أستراليا أن السمنة والإفراط في تناول الكحول من العوامل التي تزيد...

دراسة تحذر آكلي اللحوم الحمراء من خطر مميت! دراسة تحذر آكلي اللحوم الحمراء من خطر مميت! 2019-04-01 | 14:40:55

أظهرت نتائج دراسة شاملة أجراها علماء جامعة لوما لندا الأمريكية خطرا مميتا للحوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids القدس طعن عملية تنفيذ شابة مقدسية يهودي اطلاق نار اصابة تمديد اعتقل أب القدس مشتبه بمحاولة قتل ابنته طعن طعنا مقص اقتحام صفوف بساتين طرعان الممتلكات استياء عارم مصرع أحمد عبد السلام شلبي اكسال قرية سائق حادث طرق مروع تصادم شاحنة سيارة خصوصية مفرق وادي عارة شارع 6قداس عيد البشارة الناصرة البطريرك ثيوفيلوس الاحتفال مدينة الناصرةاطلاق نار بيت حي الامير الناصرة دون اصابات اضرار جسيمة شرطة تحقيق أحمد جوفي سامي كتيلات مصرع الشابين حادث طرق مروع انقلاب سيارة مرابطون مرابطات ام الفحم المسجد الاقصى القدس سلوان لائحة اتهام الشرطة تمويل ارهاب مصرع شاب غرق غرقا شاطئ الزيب شمالي نهاريا مدينة بحر مياه شاطئ الزيب اضراب عام اغلاق محلات تجارية يوم الارض الخالد الذكرى ال 40 شهداء اصابة شاب متوسطة تعرضه طعن حادث مستشفى قرية نحف تحقيق شرطة اسعاف محلات مفروشات بيتزا ام الفحم حريق اضرار جسيمة دون اصابات الاطفاء انزال ركاب عرب طائرة يونانية جدال مع ركاب اسرائيليون قنبلة على القاء جرة مجهولين مجهولون الشرطة تحقق دون اصابات قرية يركاالشيخ حسام ابو ليل عين ماهل خطبة جمعة ريال مدريد برشلونة تشجيع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com