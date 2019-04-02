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فعاليات ونشاطات واسعة في ثانوية عيلوط بمناسبة يوم الاعمال الخيّرية



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تزامنا مع يوم الاعمال الخيرية، شاركت المدرسة الثانوية متعددة المجالات في قرية عيلوط اليوم الثلاثاء بفعاليات ونشاطات مميزة جرت على قدم وساق بمشاركة وتعاون كل من طلاب وطاقم المعلمين والادارة .



وكانت مركزة الفعاليات اللا منهجية في المدرسة المعلمة اميرة ابو احمد قد عملت خلال الايام الأخيرة على التخطيط المسبق والترتيبات اللازمة لهذا اليوم بالتعاون مع الطاقم التدريسي ومديرة المدرسة. وقد تعددت الفعاليات والاعمال التي شارك وبادر اليها طلاب المدرسة حيث زار عدد من الطلاب المؤسسات الخيرية ودور الرعاية والنوادي في القرية وكان عدد من الطلاب ايضا قد شاركوا بفعاليات عديدة اقيمت في مستشفيات الناصرة والبعض الاخر في مؤسسات رعاية المسن في الناصرة والقرى المحيطة. 


وقالت مديرة المدرسة المربية رانيا منصور متوجه في كلمة معايدة لكافة طلاب المدرسة والطاقم التدريسي واهالي البلدة كافة مؤكدة انه ليس بالأمر الغريب على طلاب عيلوط تقديم العطاء والخدمة لمدرستهم وقريتهم فهم يلبون الدعوة دائما ويبذلون الغالي والرخيص من أجل القرية ومؤسساتها.


 وشكرت في كلمتها كافة الطلاب والمعلمين والمجلس المحلي واولياء الأمور على التعاون والمشاركة من أجل انجاح هذا اليوم متمنية لهم العطاء الدائم خدمة لمجتمعهم.





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