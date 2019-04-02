تفاصيل, مثيرة, تكشف, لأول, مرة, عن, أدولف, هتلر,

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كشفت شركة فيسبوك الغطاء عن الخوارزمية التي تحدد المنشورات التي تظهر في صفحة "آخر...
بحلول الأول من أبريل، ترُوج عدة أكاذيب، لكن بعض هذه الخدع تصدر عن مؤسسات إعلامية...
لم تكن جادي أوليفر تعلم أنّ تركها لمهنة المحاماة سيجعلها تكسب ثروة كبيرة جراء...
أقرت شاميما بيغوم، الفتاة البريطانية التي عرفت باسم "عروس داعش"، بأنها تعرضت إلى...
احتفالا بذكرى انطلاق البريد الإلكتروني الشهير "جيميل" (في الأول من أبريل/نيسان)...
جو كاميرون، امرأة تبلغ من العمر 71 عاما من اسكتلندا، هي واحدة من شخصين فقط في...
يشهد يوم 1 أبريل من كل عام تقليدا يُعرف باسم "كذبة أبريل"، يبتكر فيه الكثيرون...
يحتفل أكبر رجل معمر في بريطانيا، المعلم والمهندس السابق، بوب ويتون، بعيد ميلاده...
انتشر مقطع فيديو يوثق حادثة غريبة جرت في محطة وقود في ولاية فلوريدا الأمريكية،...
يختبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حاليا، ميزة جديدة من أجل التخلص من عيب...