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ماني يتحدث عن "علامة رائعة" على طريق الفوز بالبطولة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتقد لاعب فريق ليفربول، السنغالي الدولي ساديو ماني، أن الهدف المتأخر وغير المتوقع على ضيفه توتنهام هوتسبر في المباراة التي جرت بينهما ضمن الأسبوع 32 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "مؤشر جيد جدا" على أن فريقه سيحسم لقب الدوري لهذا الموسم.



وفي المباراة التي جرت الأحد، كان الفريقان يتجهان نحو التعادل عندما لم ينجح لاعب توتنهام هوتسبر توبي الديرفيريلد في إبعاد الكرة التي صدها زميله حارس المرمى قبل ارتطامها به وتجاوزها مرمى فريقه وذلك في الدقيقة 90 من المباراة,


وبهذا الفوز استعاد ليفربول صدارة البريميرليغ مؤقتا، متفوقا على مانشستر سيتي بفارق نقطتين، لكن السيتيزنز تظل لهم مباراة مؤجلة.


ويرى البعض أن الهدف المتأخر لليفربول في مرمى توتنهام يثبت أن اتجاه لقب البطولة الإنجليزية إلى الأنفليد بات أمرا مقدرا الآن.


وعندما سئل عما إذا كان فوز فريقه المتأخر على توتنهام يعطي مؤشرا على أن اللقب في طريقه إلى ليفربول، قال ساديو ماني "لا أعلم لأنه بقيت لنا بضع مباريات لنهاية الموسم.. لكنها إشارة جيدة".




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