"صوت, واحد", ضد, تعديل, قوانين, السلاح, في, نيوزيلندا,

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اعتذر الإعلامي المصري في قناة "مصر الحياة"، أحمد السيد، عن إذاعة مقابلة مسجلة مع...
وصل عدد سكان العالم حتى 2019 إلى 7.7 مليار نسمة، وذكر تقرير أممي، أن عدد سكان المعمورة...
كرم الأمير ويليام دوق كامبريدج في بريطانيا إمام مسجد في لندن، ومنحه وسام...
أفاد تقرير أممي نشر الاثنين بأن نحو 68% من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 2050...
أكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي المقتول العام الماضي...
سيقدم رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة استقالته "قبل نهاية عهدته...
حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الاثنين على 11 أردني بالسجن حتى 5 سنوات بعد...
عرض رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، نتائج الانتخابات البلدية...
أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أنه لولا الجهود العربية...
أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء...