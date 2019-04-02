صور - انفجار سيارة في المنطقة الصناعية كرمئيل

واسفر الحادث عن ارضار في المبنى الخارجي للسيارة دون اصابات تذكر .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد .

وقع ظهر اليوم الثلاثاء انفجار في سيارة بالمنطقة الصناعية في كرمئيل .

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