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صور - انفجار سيارة في المنطقة الصناعية كرمئيل



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وقع ظهر اليوم الثلاثاء انفجار في سيارة بالمنطقة الصناعية في كرمئيل .



واسفر الحادث عن ارضار في المبنى الخارجي للسيارة دون اصابات تذكر .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد .




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