تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-02 14:48:12 مبارك: إسرائيل اشترطت اعتراف سوريا بها لاسترداد الجولان |  2019-04-02 14:47:00 هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى |  2019-04-02 13:54:57 بلوغ عدد سكان الأرض 7.7 مليار نسمة |  2019-04-02 13:48:53 المدير العام للوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب في زيارة لشفاعمرو |  2019-04-02 13:45:12 الامير ويليام يكرم الامام محمد محمود ويمنحه وسام الامبراطورية |  2019-04-02 12:40:11 فعاليات ونشاطات واسعة في ثانوية عيلوط بمناسبة يوم الاعمال الخيّرية |  2019-04-02 12:30:51 تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة عن أدولف هتلر |  2019-04-02 12:30:41 "صوت واحد" ضد تعديل قوانين السلاح في نيوزيلندا |  2019-04-02 12:07:00 صور - انفجار سيارة في المنطقة الصناعية كرمئيل |  2019-04-02 11:53:05 الفريق النسائي النصراوي لكرة الشبكة البلدي يحصد الجائزة الاولى في أول مبارياته |  2019-04-02 11:33:37 جسم مشبوه تحت سيارة في نتسيرت عيليت واغلاق شوارع |  2019-04-02 11:32:56 المحكمة ترفض طعون بوقف هدم 3 منازل في قلنسوة |  2019-04-02 11:30:53 الحساء يحسن حالة مرضى السكري ويخفض وزنهم |  2019-04-02 11:30:45 نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو الخميس المقبل |  2019-04-02 11:30:24 اليونايتد يضع شرطا وحيدا أمام الريال لضم بوغبا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الفريق النسائي النصراوي لكرة الشبكة البلدي يحصد الجائزة الاولى في أول مبارياته



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



حقق الفريق النسائي النصراوي البلدي لكرة الشبكة يوم أمس، الفوز الاول له والحصول على المرتبة الاولى في المباراة التي جرت بينه وبين فريق نساء من قرية البقيعة، من جيل ثلاثين عاما وما فوق، على ساحة ملعب المركز الجماهيري في كوكب ابو الهيجا. 



ويأتي هذا الفوز ضمن مهرجان يوم المرأة العالمي، الذي أقيم بالتعاون ما بين دوري الصداقة القطري لكرة الشبكة للنساء والسفارة الامريكية.


وقد قسم المهرجان الى ثلاثة مراكز لاجراء المباريات بين فرق الدوري الذي يضم نساء عربيات ويهوديات من مختلف أنحاء البلاد، بدعم من سلطاتهم المحلية وبالتعاون المباشر مع المستشارات للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية، بهدف تشجيع نساء من كل الاجيال الانضمام الى هذه المسار المميز وبهدف توثيق العلاقات بين النساء اليهوديات والعربيات من خلال رياضة كرة الشبكة. لكن هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها اقامة فرق لنساء من جيل 30-80 عاما. هذا وتقوم بتدريب الفريق النصراوي، المدربة عائشة دهامشة خطيب. 


تجدر الاشارة الى أن الفريق النصراوي التابع لبلدية الناصرة، أقيم قبل نصف سنة، بمبادرة من مؤسسة الدوري، السيدة ليئورجلوسكا ود. راجي سروجي، مدير قسم الرياضة والشباب في دائرة المراكز الجماهيرية في البلدية. 


حاليًا، يضم الفريق 14 امرأة من جيل ثلاثين عاما وحتى ثمانين عاما وهو الاول من نوعه في مدينة الناصرة. وما زال المجال مفتوح لانضمام نساء جدد للفريق، من خلال التوجه لمستشارة رئيس البلدية للنهوض بمكانة المرأة، السيدة ابتهاج مجلي.




كلمات متعلقة

الفريق, النسائي, النصراوي, لكرة, الشبكة, البلدي, يحصد, الجائزة, الاولى, في, أول, مبارياته,

تابعونــا

هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى 2019-04-02 | 14:47:00

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الثلاثاء ، ان الوفد الأمني...

المدير العام للوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب في زيارة لشفاعمرو المدير العام للوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب في زيارة لشفاعمرو 2019-04-02 | 13:48:53

زار هذا الصّباح المدير العام للوزارة شموئيل أبواب مدينة شفاعمرو للاطلاع عن كثب...

صور - انفجار سيارة في المنطقة الصناعية كرمئيل صور - انفجار سيارة في المنطقة الصناعية كرمئيل 2019-04-02 | 12:07:00

وقع ظهر اليوم الثلاثاء انفجار في سيارة بالمنطقة الصناعية في كرمئيل . واسفر...

جسم مشبوه تحت سيارة في نتسيرت عيليت واغلاق شوارع جسم مشبوه تحت سيارة في نتسيرت عيليت واغلاق شوارع 2019-04-02 | 11:33:37

استنفرت الشرطة بقوات خاصة صباح اليوم الثلاثاء الى احد الاحياء في مدينة نتسيرت...

المحكمة ترفض طعون بوقف هدم 3 منازل في قلنسوة المحكمة ترفض طعون بوقف هدم 3 منازل في قلنسوة 2019-04-02 | 11:32:56

رفضت المحكمة المركزية في اللد، للمرة الثانية، الطعون التي قدمها أصحاب المنازل...

نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو الخميس المقبل نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو الخميس المقبل 2019-04-02 | 11:30:45

أعلن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيلتقي...

بركة يحذر من التجارب الطبية على الأسرى في السجون بركة يحذر من التجارب الطبية على الأسرى في السجون 2019-04-02 | 11:18:13

حذر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، من مخاطر اخضاع الأسرى في سجون...

صفقة بعدم ادانة المعتقلين بخطف الطفل كريم جمهور من قلنسوة صفقة بعدم ادانة المعتقلين بخطف الطفل كريم جمهور من قلنسوة 2019-04-02 | 10:50:28

وقع مكتب المدعي العام على صفقة مع المتهمينالأربعة لاختطاف الطفل كريم جمهور من...

" دان اند بردستريت" العالمية للتقييم والتصنيف تختار مكتب المحامي زكي كمال واحداً من مكاتب المحاماة الرائدة في البلاد " دان اند بردستريت" العالمية للتقييم والتصنيف تختار مكتب المحامي زكي كمال واحداً من مكاتب المحاماة الرائدة في البلاد 2019-04-02 | 10:19:15

للسنة السادسة على التوالي أعلنت شركة "دان أند بردستريت" العالمية للتقييم...

اعتقال ثلاثة مشتبهين بالضلوع باطلاق نار على رجل في ساحة بيته بمجد الكروم اعتقال ثلاثة مشتبهين بالضلوع باطلاق نار على رجل في ساحة بيته بمجد الكروم 2019-04-02 | 09:54:25

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تواصلاً، لحادث...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عامل الناصرة سقط تخليص حفرة 22 مترا تقريبا محطة توليد كهرباء الخضيرة الكسيفة مشتبه التحريض عبر الفيسبوك انتفاضة بدأت يهودي يبقى خنزير محمد شامي رئيس مجلس محلي الجديدة المكر جلسة تصويت ميزانية اطلاق نار مبنى مجهولون تامر نفار حفل غنائي حيفا بلدية ترفض طلب الوزيرة ميري ريغيف معادية الفنان مصرع 85 عربيا منذ بداية العام 2015 شوارع البلاد أور يروك جمعيةتبرئة 3 معلمين عرب الشمال منطقة تهمة الحصول شهادة جامعية مزيفه كزوره المحامي احمد مصالحة دبورية اعتقال رجل زوجته طرعان كارل جوستاف بندقية العثور تفتيش شرطة الناصرة قرية هلال مشارقة طعن سكين عنق اتهام شاب يهودي الخضيرة شجار مطعم اولجا مصرع شاب محمود نادر جبارين ام الفحم طعن حي الجبارين اصابة خطيرة مدينة شرطة اسعاف تصويت باقة الغربية الرئاسة مرشحو انتخابات اقتراع اوراق نقدية 100 دولار تحمل شعار داعش الجليل الاعلى العثور الشرطة تحققارتفاع اسعار قود 27 اغورة الليلة الفاصلة بين يومي الخميس الاربعاء تعبئة ذاتية لتر موسم سباحة 2016 ضحايا غرق اطفال عرب تحذير شواطئ بحر منقذ مصرع شخصين حادث طرق هدية الخضر جبارين حلوان جمعة محاميد مروع على مفرق مجيدو اصابة خطيرة 3 اصابات زلفة قرية مصرع طفل رضيع غرقا غرق توفى وفاة حمام منزل بيت شفاعمرو مدينة محمد سواعد رضيع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com