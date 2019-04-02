الفريق, النسائي, النصراوي, لكرة, الشبكة, البلدي, يحصد, الجائزة, الاولى, في, أول, مبارياته,

حقق الفريق النسائي النصراوي البلدي لكرة الشبكة يوم أمس، الفوز الاول له والحصول على المرتبة الاولى في المباراة التي جرت بينه وبين فريق نساء من قرية البقيعة، من جيل ثلاثين عاما وما فوق، على ساحة ملعب المركز الجماهيري في كوكب ابو الهيجا.

ويأتي هذا الفوز ضمن مهرجان يوم المرأة العالمي، الذي أقيم بالتعاون ما بين دوري الصداقة القطري لكرة الشبكة للنساء والسفارة الامريكية.وقد قسم المهرجان الى ثلاثة مراكز لاجراء المباريات بين فرق الدوري الذي يضم نساء عربيات ويهوديات من مختلف أنحاء البلاد، بدعم من سلطاتهم المحلية وبالتعاون المباشر مع المستشارات للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية، بهدف تشجيع نساء من كل الاجيال الانضمام الى هذه المسار المميز وبهدف توثيق العلاقات بين النساء اليهوديات والعربيات من خلال رياضة كرة الشبكة. لكن هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها اقامة فرق لنساء من جيل 30-80 عاما. هذا وتقوم بتدريب الفريق النصراوي، المدربة عائشة دهامشة خطيب.تجدر الاشارة الى أن الفريق النصراوي التابع لبلدية الناصرة، أقيم قبل نصف سنة، بمبادرة من مؤسسة الدوري، السيدة ليئورجلوسكا ود. راجي سروجي، مدير قسم الرياضة والشباب في دائرة المراكز الجماهيرية في البلدية.حاليًا، يضم الفريق 14 امرأة من جيل ثلاثين عاما وحتى ثمانين عاما وهو الاول من نوعه في مدينة الناصرة. وما زال المجال مفتوح لانضمام نساء جدد للفريق، من خلال التوجه لمستشارة رئيس البلدية للنهوض بمكانة المرأة، السيدة ابتهاج مجلي.