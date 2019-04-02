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طمرة - الحاجة فاطمة محمد حجازي الخطيب في ذمة الله



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انتقلت الى رحمة الله تعالى في مدينة طمرة صباح اليوم الحاجه فاطمه محمد حجازي الخطيب .





 لها الرحمة ولاهلها الصبر والسلوان




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