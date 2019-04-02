طمرة - الحاجة فاطمة محمد حجازي الخطيب في ذمة الله

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توفي في قرية كابول صباح اليوم السبت الشاب احمد فلاح ريان 36 عاما ,اثر نوبة قلبية...
آل نصار في طرعان ينعون بمزيد من الحزن والاسى رحيل فقيدهم الى الفردوس الاعلى.الحاج...
إنتقل إلى رحمة الله تعالى في كابول المربي الحاج منجد احمد حسن ريان (ابو احمد) عن...
انتقل الى رحمة الله تعالى في مدينة الناصرة، المأسوف على شبابه عدي مؤيد زعبي عن...
فجعت مدينة الناصرة مساء السبت بوفاة الشاب عدي مؤيد زعبي البالغ من العمر 46 عاماً ,...
انتقل الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، جمال احمد عوض زعبي (ابو تنسيم) عن عمر...
انتقل الى رحمة الله تعالى من قرية سولم، طيب الذكر محمد احمد عبد الغني ابوقنيل...
انتقل الى رحمته تعالى في مدينة سخنين طيب الذكر فؤاد محمد عبدالله عزازمة (الحطيني)...
بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي الباقي ال نصره وانسبائهم واقربائهم في ابو سنان...
انتقلت الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، المُربية الشابة وفاء عبد الكريم مصطفى...