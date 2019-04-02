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جسم مشبوه تحت سيارة في نتسيرت عيليت واغلاق شوارع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



استنفرت الشرطة بقوات خاصة صباح اليوم الثلاثاء  الى احد الاحياء في مدينة نتسيرت عيليت بعد التبليغ عن جسم مشبوه اسفل سيارة في الحي .




وعمل خبير المتفجرات على تفكيك ومعالجة الجسم بعد اغلاق الشارع في المكان.




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