جسم, مشبوه, تحت, سيارة, في, نتسيرت, عيليت, واغلاق, شوارع,

استنفرت الشرطة بقوات خاصة صباح اليوم الثلاثاء الى احد الاحياء في مدينة نتسيرت عيليت بعد التبليغ عن جسم مشبوه اسفل سيارة في الحي .

وعمل خبير المتفجرات على تفكيك ومعالجة الجسم بعد اغلاق الشارع في المكان.