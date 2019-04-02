المحكمة, ترفض, طعون, بوقف, هدم, 3, منازل, في, قلنسوة,

وقبلت المحكمة استئناف ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" في الرملة، ورفضها لاعتراضات أصحاب المنازل بحجة أن المنطقة المقامة عليها لا تحظى بتخطيط مستقبلي وحلول تنظيمية.

رفضت المحكمة المركزية في اللد، للمرة الثانية، الطعون التي قدمها أصحاب المنازل الثلاث المهددة بالهدم في مدينة "قلنسوة" .

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