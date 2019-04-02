تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-02 14:48:12 مبارك: إسرائيل اشترطت اعتراف سوريا بها لاسترداد الجولان |  2019-04-02 14:47:00 هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى |  2019-04-02 13:54:57 بلوغ عدد سكان الأرض 7.7 مليار نسمة |  2019-04-02 13:48:53 المدير العام للوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب في زيارة لشفاعمرو |  2019-04-02 13:45:12 الامير ويليام يكرم الامام محمد محمود ويمنحه وسام الامبراطورية |  2019-04-02 12:40:11 فعاليات ونشاطات واسعة في ثانوية عيلوط بمناسبة يوم الاعمال الخيّرية |  2019-04-02 12:30:51 تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة عن أدولف هتلر |  2019-04-02 12:30:41 "صوت واحد" ضد تعديل قوانين السلاح في نيوزيلندا |  2019-04-02 12:07:00 صور - انفجار سيارة في المنطقة الصناعية كرمئيل |  2019-04-02 11:53:05 الفريق النسائي النصراوي لكرة الشبكة البلدي يحصد الجائزة الاولى في أول مبارياته |  2019-04-02 11:33:37 جسم مشبوه تحت سيارة في نتسيرت عيليت واغلاق شوارع |  2019-04-02 11:32:56 المحكمة ترفض طعون بوقف هدم 3 منازل في قلنسوة |  2019-04-02 11:30:53 الحساء يحسن حالة مرضى السكري ويخفض وزنهم |  2019-04-02 11:30:45 نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو الخميس المقبل |  2019-04-02 11:30:24 اليونايتد يضع شرطا وحيدا أمام الريال لضم بوغبا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المحكمة ترفض طعون بوقف هدم 3 منازل في قلنسوة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



رفضت المحكمة المركزية في اللد، للمرة الثانية، الطعون التي قدمها أصحاب المنازل الثلاث المهددة بالهدم في مدينة "قلنسوة" .


وقبلت المحكمة استئناف ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" في الرملة، ورفضها لاعتراضات أصحاب المنازل بحجة أن المنطقة المقامة عليها لا تحظى بتخطيط مستقبلي وحلول تنظيمية.
 







كلمات متعلقة

المحكمة, ترفض, طعون, بوقف, هدم, 3, منازل, في, قلنسوة,

تابعونــا

هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى هنية : تسلمنا جدولاً زمنياً لتنفيذ تفاهمات التهدئة وحملنا الوفد المصري 4 مطالب للأسرى 2019-04-02 | 14:47:00

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الثلاثاء ، ان الوفد الأمني...

المدير العام للوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب في زيارة لشفاعمرو المدير العام للوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب في زيارة لشفاعمرو 2019-04-02 | 13:48:53

زار هذا الصّباح المدير العام للوزارة شموئيل أبواب مدينة شفاعمرو للاطلاع عن كثب...

صور - انفجار سيارة في المنطقة الصناعية كرمئيل صور - انفجار سيارة في المنطقة الصناعية كرمئيل 2019-04-02 | 12:07:00

وقع ظهر اليوم الثلاثاء انفجار في سيارة بالمنطقة الصناعية في كرمئيل . واسفر...

الفريق النسائي النصراوي لكرة الشبكة البلدي يحصد الجائزة الاولى في أول مبارياته الفريق النسائي النصراوي لكرة الشبكة البلدي يحصد الجائزة الاولى في أول مبارياته 2019-04-02 | 11:53:05

حقق الفريق النسائي النصراوي البلدي لكرة الشبكة يوم أمس، الفوز الاول له والحصول...

جسم مشبوه تحت سيارة في نتسيرت عيليت واغلاق شوارع جسم مشبوه تحت سيارة في نتسيرت عيليت واغلاق شوارع 2019-04-02 | 11:33:37

استنفرت الشرطة بقوات خاصة صباح اليوم الثلاثاء الى احد الاحياء في مدينة نتسيرت...

نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو الخميس المقبل نتنياهو يلتقي بوتين في موسكو الخميس المقبل 2019-04-02 | 11:30:45

أعلن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيلتقي...

بركة يحذر من التجارب الطبية على الأسرى في السجون بركة يحذر من التجارب الطبية على الأسرى في السجون 2019-04-02 | 11:18:13

حذر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، من مخاطر اخضاع الأسرى في سجون...

صفقة بعدم ادانة المعتقلين بخطف الطفل كريم جمهور من قلنسوة صفقة بعدم ادانة المعتقلين بخطف الطفل كريم جمهور من قلنسوة 2019-04-02 | 10:50:28

وقع مكتب المدعي العام على صفقة مع المتهمينالأربعة لاختطاف الطفل كريم جمهور من...

" دان اند بردستريت" العالمية للتقييم والتصنيف تختار مكتب المحامي زكي كمال واحداً من مكاتب المحاماة الرائدة في البلاد " دان اند بردستريت" العالمية للتقييم والتصنيف تختار مكتب المحامي زكي كمال واحداً من مكاتب المحاماة الرائدة في البلاد 2019-04-02 | 10:19:15

للسنة السادسة على التوالي أعلنت شركة "دان أند بردستريت" العالمية للتقييم...

اعتقال ثلاثة مشتبهين بالضلوع باطلاق نار على رجل في ساحة بيته بمجد الكروم اعتقال ثلاثة مشتبهين بالضلوع باطلاق نار على رجل في ساحة بيته بمجد الكروم 2019-04-02 | 09:54:25

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تواصلاً، لحادث...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انفجار قرية حرفيش قرب بيت اصابة شخص الشرطة اسعاف اطفاء انقاذ اصابة خطيرة امرأة حريق حريقان سخنين شعب اطفاء اشواك تراكتور زراعي النار انتشار استدعاء استعانة طائرات طلاب اهالي ام الفحم رفع شعارات ضد العنف القتل الجريمة التسامح محبة ورود توزيع سائقين مدينةسخنين اتحاد ابناء هبوعيل بئر السبع تستضيف ستاد نتانيا مباراة الدرجة العليا سهام محمود نمارنة عرابة وفاة متأثرة بجراحها حريق بيت فيديو توئيق محاولة قتل طعن مطعم سكين قرب شاطئ البحر بات يام اتهام الطفل دوابشة احمد استقبال الخميس رونالدو ريال مدريد دوابشة قرية دوما حرق مستوطنون ام الفحم مدارس تستقبل طلابها تفتح ابوابها العام الدراسي الجديد حادث طرق اصابتان متوسطتان سيارة طاقم حيان الطبي الشرطة مستشفى الاسير القيق محمد الصحفي الافراج اعقل اداري اضراب عن الطعام المحكمة العليا الصحفي محمد القيق اعتقال اداري مستشفى العفولة اضراب طعام اسير اعتقال اداري وقفة احتجاجية تظاهرة شعارات ترابين عودة البلاد مصر تجسس سجن 15 عامااحتراق حريق بيت قرية عسفيا اطفاء دون اصابات لم يبلغ اضرار جسيمة اخماد مصرع الشاب محمد بشوتي مجد الكروم حادث طرق تراكتورون سيارة خصوصية حريق تبان تجميع قش دبورية اطفاء نار اندلاع اخماد بيوت القرية اطفائية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com