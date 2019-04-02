الحساء, يحسن, حالة, مرضى, السكري, ويخفض, وزنهم,

أعلن خبراء جامعة تورنتو الكندية أن تحول مرضى السكري إلى الأطعمة السائلة (الحساء)، سيساعدهم على تخفيض وزنهم وضغط الدم المرتفع وتحسين حالتهم الصحية.ويؤكد خبراء الجامعة في تقرير نشرته مجلة "Diabetes Care"، أن الحالة الصحية لمرضى السكري ستتحسن بصورة ملحوظة، عند تحولهم إلى تناول الأطعمة السائلة المحتوية على نفس نسبة وكمية البروتينات والكربوهيدرات، وغيرها من المواد المفيدة الموجودة في الأطعمة التقليدية الصلبة.ويقول الباحثون إن "التحول إلى الأطعمة السائلة سيساعد مريض السكري على فقدان 2.4 كلغم من الوزن الزائد خلال ستة أشهر، وكذلك التخلص من ارتفاع ضغط الدم ومشكلات عملية الهضم".ووفقا لهم، تساعد الأطعمة السائلة على تخفيض ملحوظ في كمية السعرات الحرارية الموجودة في النظام الغذائي لمريض السكري، دون الشعور بالجوع، وبالتالي يؤدي هذا إلى تخفيض الوزن.كما يشير الباحث الدكتور، جون سيفينبايبر، إلى أن دراسات وبحوث عديدة أثبتت فعالية تخفيض الوزن في علاج مرض السكري، وخاصة النوع الثاني منه. وفي نفس الوقت، تسبب السمنة زيادة في عدد الوفيات بين المصابين بمرض السكري، وتزيد من مشكلاتهم الصحية وتؤثر في حالتهم بدرجة كبيرة.