اليونايتد, يضع, شرطا, وحيدا, أمام, الريال, لضم, بوغبا,

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رغم التغييرات الكبيرة التي ينوي زين الدين زيدان إحداثها في نادي ريال مديد...
في ظهور نادر لزوجة اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وثقت صورة...
يعتقد لاعب فريق ليفربول، السنغالي الدولي ساديو ماني، أن الهدف المتأخر وغير...
تتباين الآراء بشدة حين يطل السؤال عن أبرز لاعب في العالم، إذ تتعدد الأسماء...
كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس أسباب نجاح مدربه السابق زين...
كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اقتراب رحيل البرازيلي دوجلاس كوستا عن فريقه يوفنتوس،...
مع اقتراب الموسم الكروي من نهايته، بدأت العروض تنهال على المدافع الهولندي ماتياس...
تحلى ماسميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، بعدم التفاؤل، عند الحديث عن موقف...
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن قائمة الرواتب الأسبوعية التي يحصل عليها لاعبو...
حقق النجم الفرنسي كريم بنزيما هداف نادي ريال مدريد، إنجازا تاريخيا ورقما فريدا من...