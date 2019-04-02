بركة, يحذر, من, التجارب, الطبية, على, الأسرى, في, السجون,

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قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الثلاثاء ، ان الوفد الأمني...
زار هذا الصّباح المدير العام للوزارة شموئيل أبواب مدينة شفاعمرو للاطلاع عن كثب...
وقع ظهر اليوم الثلاثاء انفجار في سيارة بالمنطقة الصناعية في كرمئيل . واسفر...
حقق الفريق النسائي النصراوي البلدي لكرة الشبكة يوم أمس، الفوز الاول له والحصول...
استنفرت الشرطة بقوات خاصة صباح اليوم الثلاثاء الى احد الاحياء في مدينة نتسيرت...
رفضت المحكمة المركزية في اللد، للمرة الثانية، الطعون التي قدمها أصحاب المنازل...
أعلن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيلتقي...
وقع مكتب المدعي العام على صفقة مع المتهمينالأربعة لاختطاف الطفل كريم جمهور من...
للسنة السادسة على التوالي أعلنت شركة "دان أند بردستريت" العالمية للتقييم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تواصلاً، لحادث...