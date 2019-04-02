بركة, يحذر, من, التجارب, الطبية, على, الأسرى, في, السجون,

حذر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، من مخاطر اخضاع الأسرى في سجون الاحتلال لتجارب طبية، وفق معلومات صدرت تباعا في الأسابيع الأخيرة، بينها ما كشفت عنه نادرة شلهوب كيڤوركيان، المحاضِرة في القانون في الجامعة العبريّة، أثناء محاضرتها في جامعة كولومبيا في نيويورك.وقال بركة، إن هذه جريمة حرب ضد الإنسانية، وعلى الهيئات الدولية أن تلاحق إسرائيل على جرائمها بحق الاسرى في سجونها. وقال إن الحديث يجري عن اصدار وزارة الصحة الإسرائيلية تصاريح لشركات أدوية عالمية، لاجراء تجارب على الاسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها، دون علمهم، ورغم ارادتهم.وتابع بركة قائلا، إن هذه الجريمة تضاف الى سلسلة جرائم ضد شعبنا الفلسطيني، وبالذات ضد الاسرى في السجون. ومن بينها تشديد الخناق على الأسرى من خلال حرمانهم من حقوق داخل السجون، وتركيب أجهزة مشعة في السجون، بزعم أنها تشوش الاتصالات الخليوية، إلا أنها مصدر اشعاع مسرطن، ما يزيد المخاطر على الأسرى.