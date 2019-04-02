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محمد إمام وسط بطلات مسلسله الرمضاني الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شارك الممثل المصري ​محمد إمام​ الجمهور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعته ببطلات مسلسله الجديد "هوجان".



وظهر إمام في الصورة وهو يتوسط الممثلات اللواتي يشاركنه بطولة المسلسل وهنّ ميرنا نور الدين وأسماء أبو اليزيد وهاجر أحمد، وعلّق بالقول:"مع بطلات مسلسل هوجان، نجمات السنوات القادمة".


ويجسد محمد إمام، خلال الأحداث، شخصية جديدة ومختلفة عليه، وتدور أحداث المسلسل حول رحلة صعود شاب من الفقر إلى الثراء، يأكل الزجاج ويثني العملات المعدنية "بطل خارق" حتى ينادي عليه الجميع باسم "هوجان"




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