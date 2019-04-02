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جنت 130 ألف دولار بعد تخليها عن وظيفتها الثابتة!​​​​​​​



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم تكن جادي أوليفر تعلم أنّ تركها لمهنة المحاماة سيجعلها تكسب ثروة كبيرة جراء العمل في الأثاث المستعمل، حيث تركت عملها الذي كانت تذهب إليه من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً لتعمل في بيع الأثاث وجني الكثير من المال.

 
وتخلت أوليفر عن وظيفتها الأساسية، للعمل في شراء الأثاث المستعمل عبر موقع "إيباي" حيث تقوم بتجديد الأثاث القديم وبيعه، لتحقق مكسباً وصل الى أكثر من 130 ألف دولار. وإستخدمت أوليفر المال لسداد قروضها، ولا تزال تبيع الزهور المصنوعة منزلياً والاكسسوارات إلى جانب الأثاث المتجدد، وكانت قد بدأت عملها منذ عام 2012، وقالت أن أهم شيء هو اصطياد القطع الثمينة، وتفعيل التنبيه عبر الموقع لإخبارها بتوافر القطعة التي كانت تبحث عنها، ثم البحث في الأوقات المناسبة كالعطلات وبعد العمل وأخيرا دفع المال بعد عقد اتفاق جيد.




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