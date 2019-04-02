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صفقة بعدم ادانة المعتقلين بخطف الطفل كريم جمهور من قلنسوة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وقع مكتب المدعي العام على صفقة مع المتهمينالأربعة لاختطاف الطفل كريم جمهور من منزله في قلنسوة في الصيف الماضي. 



إذ سيتم تقديم التسوية اليوم للموافقة عليها من قبل المحكمة في اللد. 


وفقًا للترتيب ، لن تتم إدانة أي من الأربعة بالاختطاف نفسه.




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